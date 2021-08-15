"Завоювати" Константинополь. Кращі локації Стамбула, які можна побачити за вікенд

Місто контрастів, місто душі, величезний мегаполіс з багатовіковою історією, запахом смажених каштанів, свіжої випічки і Босфору.

На двох континентах, на перетині релігій, з різним "градусом" світського життя і сімома вітрами - Стамбул. Завоювати за пару днів він себе не дасть, але познайомиться із задоволенням, як найбільш гостинний господар. Хошгельденіз, або ласкаво просимо!

День перший. Історична частина міста: головні локації

Перший день, очевидно, потрібно присвятити історичній частині міста-Султанахмет.

Власне, там і варто зупинитися, готелів тут - маса. Здається, що все дуже близько, однак, запевняємо - це локація на весь день, в кінці якого ви перестанете відчувати ноги. На вас чекають султанський палац Топкапи, мечеть Ая-Софія і Блакитна мечеть (остання - на реставрації, але все ж), а також мечеть Сулейманіє, Площа Іподром та її обеліски, і цистерни - підводні водосховища.

Фото: Внутрішній двір Блакитної мечеті або мечеті Султанахмет (wikipedia.org)

Фото: Блакитна мечеть (Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Через чуйне і відповідальне ставлення до пандемії в Туреччині, та, найвідоміша Цистерна Базиліка, закрита. Її вирішили за цей час відреставрувати.

Але прямо навпроти розпіареної пам'ятки є діюча Цистерна Бинбірдіре, що в перекладі з турецької означає "1001 колона". Колон там, звичайно, всього трохи більше 200, і немає голови Медузи Горгони, але загальне розуміння про те, як виглядають підземні водосховища Стамбула, у вас складеться.

Окрему увагу варто приділити мечеті Ая-Софія, яка вражає своїми розмірами і якоюсь особливою атмосферою. Оскільки пам'ятка з минулого року перестала бути музеєм і стала мечеттю, вхід безкоштовний.

Палац Топкапи - перший палац, який був побудований після завоювання Константинополя. Протягом 400 років палац Топкапи був головною резиденцією османів - з нього правили країною 25 султанів Османської імперії. У ньому ж жила всім відома нам Роксолана.

Палацовий комплекс за площею більше Ватикану удвічі, а в певні часові відрізки тут одночасно проживали близько 50 000 осіб. У будівлях були мечеті, гарем, лазні та зоопарки.

Фото: Палац Топкапи (wikipedia.org)

Щоб зрозуміти, як жили султани, вам буде потрібно три-чотири години (не менше). А для шанувальників турецького серіалу "Величне століття" палац Топкапи - просто must visit. Вийшовши з Топкапи, загляньте в парк Гюлхане - подихати.

Візьміть з собою смажених каштанів або сіміт (бублик з кунжутом), спустіться до Мармурового моря і просто насолодіться видом на азіатську частину Стамбула, погодуйте чайок і зробіть інстаграмні фото. Звідси, перепочивши, рухайтеся в бік Пристані Еміненю - на запах риби.

Фото: Єгипетський базар у Стамбулі (wikipedia.org)

Поблизу Пристані розташований, ймовірно, один з найколоритніших ринків Стамбула - Єгипетський базар, або базар спецій. Що там робити? Сробуйте все, торгуйтеся, купіть найкращу турецьку каву марки Мехмет Ефенді і невеликий кавовий сервіз до нього. І ще раз - торгуйтеся.

Багато хто скаже, що ми "несправедливо" забули знаменитий Гранд Базар. Але, повірте експатам, підроблені "Гуччі" та "Прада" можна купити і в Україні.

Ваша остання точка у перший день (якщо сили залишаться) - мечеть Сулейманіє. Встигніть на захід сонця, тому що захід сонця у Стамбулі - це завжди красиво, а з пагорба, на якому розташована мечеть - взагалі любов. Сулейманіє - шедевр архітектора Сінана. Мечеть пережила 89 сильних землетрусів, пожежі та війни, але жодного разу не була зруйнована. Саме тому її називають "вічною" мечеттю.

На задньому дворі розташоване одне з найзнаменитіших поховань у світі. Тут ви зможете побачити гробниці султана Сулеймана і його улюбленої Роксолани.

Фото: Галатський міст (wikipedia.org)

День другий. Прокинулися, поснідали. У дорогу

Сьогодні вам потрібно перейти Галатський міст і потрапити в район Бейоглу. Дорогою перекусіть вуличним турецьким фастфудом "балик екмек" (риба в хлібі або лаваші) і поспілкуйтеся з рибалками. Найкраще це зробити на пристані Каракей. Не переживайте за калорії: попереду фітнес-підйом до Галатської вежі, з висоти якої ви побачите Стамбул на 360 градусів. Взагалі, Стамбул - це про види. Надивилися?

Тоді вам на головну вулицю Туреччини - Істікляль. Бари, ресторани, магазини, бутіки, антикваріат, сувеніри. Тут є все. Істікляль у перекладі - "незалежність", майже, як майдан у Києві.

Обов'язково покатайтеся на червоному ретро-трамвайчику і досліджуйте довколишні вулички. Можливо,"заблукаєте" і дійдете до готелю "Pera Palace Hotel", який був відкритий для пасажирів першого класу легендарного "Orient Express" - "Східного Експресу" у 1892 році. Саме тут, у номері 411, Агата Крісті писала роман "Вбивство у Східному експресі".

Фото: Мармурове море(Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Далі обов'язкові до відвідування Палац Долмабахче і мечеть Ортакей - будови кінця 19 століття, архітектура яких відрізняється від уже побачених пам'яток в районі Султанахмет. Бароко в поєднанні зі східною розкішшю - саме це ви побачите на 45000 кв.м. палацового комплексу Долмахбахче.

Султан Абдул Меджид l стомився від "дідусевого" стилю Топкапи і вирішив побудувати палац не гірше резиденцій європейської еліти тих часів. Мечеть Ортакей - неймовірної краси будова, розташоване прямо на Босфорі (ніби на півострові). Вона невелика, але дуже світла.

Секрет - у внутрішньому кришталевому оздобленні і грамотному розташуванні вікон. Поблизу мечеті радимо перекусити кумпіром (величезною печеною картоплею з різними начинками) і мідіями фаршированими рисом. Далі, за бажанням, можна доїхати до районів Арнавуткей і Бебек. І, якщо перший - це пряникові будиночки і затишні ресторани, то другий - центр еліти Стамбула.

Фото: Мечеть Ортакей (Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Бебек у перекладі з турецької - "дитина", але багато хто називає цей район "підлітком, який хоче здаватися, а не бути". Розкішні особняки і апартаменти, люксові ресторани і дорогі автомобілі. Приватні яхти, дорогі запахи і стильно-модні стамбульці.

Над кожним об'єктом автоматично "вмикається" доларовий калькулятор. Що ж там робити? Можна орендувати приватну яхту з капітаном на годину-дві для прогулянки Босфором без натовпів туристів. Ціна задоволення - від 100 євро і вище в залежності від набору опцій. Проте воно того варте. Заманливо? Красиво? Нічого.

Фото: Бебек з яхти (Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Інша сторона Стумбулу. Колоритна Азія

Наступного дня ви познайомитеся з іншою стороною Стамбула. На вас чекає колоритна Азія. Схід - справа різна але справа ваша і однозначно вартісна. Від пристані Емінон (ви там вже були) на поромі вирушайте на азіатську частину Стамбула.

Не забудьте сіміт - з порома годувати чайок - той ще атракціон. Місцеві чайок над Босфором називають "тавук", тобто курками, тому що вони до неподобства роз'їлися на цих самих симітах. Ваш напрямок - Уськудар.

Фото: Вид на азіатську частину з палацу Топкапи (Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Саме з цього району азіатської частини можна потрапити на знамениту дівочу вежу, яка стоїть на Босфорі. Чим вона тільки не була в різні часи: маяком, митницею, в'язницею, лікарнею. Зараз це музей між двох континентів на кордоні Мармурового моря і протоки Босфор із запаморочливим видом. Ми ж говорили, що Стамбул - це про види? Здається, що час тут зупиняється.

Випийте турецького чаю на набережній, подивіться на Європу і вирушайте в райончик Кузгунджук - він в межах Уськудару, зовсім недалеко від поромної станції. Сам Уськудар вважається одним з найбільш консервативних районів, тут найбільша кількість мечетей.

Фото: Вид на європейську сторону з набережної Уськудар (Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Але Кузгунджук - це "мекка" творчості, затишних кафе і різнобарвної низькоповерхової забудови.

Автентичні вулички, круті підйоми, з яких відкривається панорама на перший Босфорський міст і європейську частину міста. Тут п'ють не тільки класичну турецьку каву, а й еспресо, і раф, і чай матча. Атмосфера повного релаксу гарантована.

Фото: Вид на перший міст біля палацу Бейлербей (Анастасія Точилова / для РБК-Україна)

Наступна зупинка - Палац Бейлербей. Зимова резиденція султанів. Чимось нагадує Долмабахче, проте менше в розмірах і заявці на розкіш. Відмінно підійде для фотосесії, адже туристів тут значно менше. Повертаємося в готель і додому? Але не плачемо. Тому що є за чим повернутися.

Фото: Девчья вежа(Анастасія Точилова / для РБК-Україна)

Корисні лайфхаки: що варто врахувати під час поїздки

Найкращий час для поїздки - квітень-травень і вересень-жовтень.

HES-код необхідно отримати після покупки квитка. Це - код здоров'я в умовах COVID, який необхідно пред'являти в музеях, ресторанах і торгових центрах.

Купити Istanbulkart - проїзний по прильоту в аеропорту, або в центрі міста. У готелі вам допоможуть прив'язати HES-код до Istanbulkart. Проїзний діє на всі види транспорту, у тому числі - пороми та фунікулери.

Беріть аудіогіди. Але не оглядові, а окремі для кожної пам'ятки.

Якщо чистильник взуття, який іде перед вами, впустив щітку - забудьте про ввічливість, не піднімайте. Залишитеся без грошей. Просто повірте.

В районі вулиці Істікляль будьте уважні і не зверніть випадково в район Тарлабаші - туди навіть поліція не завжди ризикує приїжджати. Благо - покажчиків достатньо.

Фото: Кузгунджук (Анастасія Точилова/для РБК-Україна)

Таксі. Жовте - дешевше, блакитне - дорожче. Але різниці немає. Головне, щоб на лічильнику було 5 лір при посадці і щоб лічильник працював.

Переходьте дорогу разом з місцевими. Свого зеленого світлофору ви будете чекати вічність.

Вивчіть хоча б кілька вітальних слів турецькою - туркам це дуже лестить. І, навіть якщо ви скажете неправильно, вони вас все одно похвалять за ідеальну турецьку.

Торгуйтеся.

Посміхайтеся. Просто скрізь і всім. Не поспішайте. Подумаєш, якийсь палац не побачите.

Стамбул не залишить вас байдужим. Він приймає всіх. Відкривається. Це часом досить жорсткий чоловік. Але він буде чесним з вами і покличе знову.

Втомилися? Посидіть біля Босфору. Насолодіться. Ми ж знаємо, що ви повернетеся. І ще раз.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди ще можна встигнути купити авіаквитки на День незалежності.

Також повідомлялося, що запустилися прямі рейси з Києва в Самарканд - одне з найбільш колоритних міст Узбекистану.