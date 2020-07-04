Закордонний карантин: в які країни можна поїхати на відпочинок у липні

У липні 2020 року для українських туристів відкрито зовсім небагато пропозицій відпочинку за кордоном. Так, туристичний оператор Join Up! запускає чартери до Албанії, Єгипту та Туреччини.

Саме ці країни готові приймати гостей з України без проходження обсервації. Чартерні рейси виконуватиме авіакомпанія SkyUp. Рейси у ці країни відновлюють й інші авіакомпанії.

Туристичний оператор TPG відкриває чартерні програми до Албанії з 3 липня, у Хорватію - з 4 липня та відкриє у Чорногорію – з 19 липня. Виконуватиме перельоти авіакомпанія МАУ.

Фото: Вимоги Єгипту до перетину кордону українцями - мінімальні (pixabay.com)

Албанія – одна з перших країн, яка оголосила про готовність приймати туристів з-за кордону. За весь час карантину країні вдалося утримувати низький рівень зараження коронавірусною хворобою.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування станом на 19 червня сягнула менш як 2 000 людей. До цього року країна не була популярним напрямком для українців.

Курорти Албанії виходять на Адріатичне та Іонічне моря з піщаними та гальковими пляжами. Природа за своїм різноманіттям подібна до грецької.

Починаючи з 12 червня, туроператор Join UP! почав відправляти на відпочинок туристів з Мінська. Жодного випадку захворювання серед відпочивальників не було зафіксовано.

Фото: Албанія готова приймати українців (pixabay.com)

У прес-службі Join UP! РБК-Україна кажуть, що діючий в Албанії протокол безпеки щодо поширення коронавірусу наразі передбачає можливість в’їзду туристів лише чартерними рейсами по туристичному пакету, до якого входить авіапереліт в обидві сторони.

Також до нього входить трансфер до місця проживання і назад до аеропорту та проживання на весь період перебування в країні, а також поліс медичного страхування.

У такий спосіб приймаюча сторона зможе контролювати ситуацію у разі захворювання когось із туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали про країну, яка має мінімальні вимоги для в'їзду українців під час карантину.

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