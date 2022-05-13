ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зайняті всі готелі і кафе. Туристичний збір у Чернівцях зріс усупереч війні

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 17:36
Зайняті всі готелі і кафе. Туристичний збір у Чернівцях зріс усупереч війні Фото: Люди на вулицях Чернівців (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Заклади відвідують вимушені переселенці

Туристичний збір у Чернівцях цього року перевищує минулорічні показники. Це пов'язано з великим напливом внутрішніх переселенців, які зайняли всі готелі та заклади харчування.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на suspilne.media.

До міського бюджету Чернівців 2022 року надійшло 136,5 тисяч гривень від туристичного збору за перший квартал, хоча планувалося отримати 100 тисяч гривень. У минулому році сума за аналогічний період склала 102 тисячі гривень.

Про це каналу повідомив директор департаменту розвитку міськради Сергій Бостан.

Чиновник пов'язує це з великим напливом внутрішніх переселенців, які зайняли всі об'єкти готельної сфери. У місті оселилися близько 60 тисяч людей, які рятувалися від війни з інших регіонів.

"Всі масові заходи заборонені, і ми не можемо реалізувати заплановані фестивалі, традиційні ярмарки. Але в місті вся туристична інфраструктура - готелі, бази відпочинку, котеджі, сфера послуг та заклади харчування – завантажені на 100 відсотків", - повідомив він.

Для переселенців пропонують безкоштовні екскурсії містом. Під час їх проведення стали збирати кошти на потреби армії.

Зайняті всі готелі і кафе. Туристичний збір у Чернівцях зріс усупереч війніФото: Чернівецький університет - туристичний магніт міста (wikipedia.org)

Благодійні екскурсії провели вже провели 11 гідів. Ідея виникла через тиждень з початку війни. Про це розповіла екскурсовод Євгенія Пушкова.

Всього таких волонтерських оглядових турів цікавими місцями вже відбулося 25. На них зібрали 35 тисяч гривень, які вислали для ЗСУ.

Зазначається, що на такі екскурсії запрошують і місцевих жителів. Вони починатимуться у вихідні об 11 ранку з вулиці Кобилянської.

Нагадаємо, ми писали, що в Ужгороді розцвіли тисячі японських вишень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернівці Переселенці з Донбасу Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору