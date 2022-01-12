Замок галицьких князів. Для туристів відкриють унікальні підземелля давньої споруди

1125-річчя від часу першої згадки про Галич відзначатимуть у 2023 році

Для туристів планують відкрити підземелля Галицького замку. Про це повідомляє "Укрінформ".

Науковці Національного заповідника "Давній Галич" проведуть дослідження і відкриють підземелля Галицького замку. Про це "Укрінформу" розповів в о. генерального директора Національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник.

"Навесні ми будемо досліджувати і розкривати підземелля Галицького замку. Це завше приваблює туристів. Ми хочемо максимально відкрити для людей найцікавіші локації й сторінки історії, які пов’язані зі славою Галича. Тому хочемо відкрити, дослідити й музеєфікувати підземелля", – зазначив він.

За його словами, науковці наразі проводять сканування підземних ходів та сховищ Галицького замку. Їх свого часу провели вчені Національного технічного університету нафти та газу. Втім, нині ці дослідження потребують оновлення. Тож в обласній програмі до відзначення 1125-річя від часу першої згадки про Галич вже передбачили необхідні на ці роботи кошти.

Водночас за словами Володимира Олійника, для відкриття підземелля Галицького замку залучать ще кошти партнерів Національного заповідника "Давній Галич", щоб підвищити туристичну привабливість Галича.

Фото: Замок у місті Галич в Івано-Франківській області (wikimedia.org/Rbrechko)

Раніше тут створили два проєкти та започаткували ініціативу "Мільйон туристів у Галичі" для покращення туристичної інфраструктури та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відомо, що ремонтно-реставраційні роботи Галицького замку, де передбачено облаштувати оглядовий майданчик, кафе та конференц-залу, увійшли до президентського проєкту "Велике будівництво".

Руїни над річкою Дністер. Чим цікавий Галицький замок

Галицький замок або Старостинський замок — замок у місті Галич в Івано-Франківській області. Його зведено в середині XIV сторіччя.

Руїни замку розташовані на високому пагорбі Галич гори на правому березі річки Дністер над містом. В минулому служив фортифікаційною спорудою оборонного значення. Археологи вважають, що спочатку це була дерев'яна споруда, яка згодом переросла у міцний замок галицьких князів (XII-XIV ст.). Нині архіви з Галицького замку зберігають у Львові.

Нагадаємо, на Львівщині зараз також відновлюють старовинний замок.

Раніше писали, що скульптурні композиції знаменитого скульптора 18 сторіччя Іоана Георга Пінзеля на міській ратуші у Бучачі увійшли до переліку 12 об’єктів культурної спадщини Європи, яким загрожує зникнення.