"Замінить Туреччину": яка країна може стати рекордно популярною влітку

Відпочинок на Кіпрі буде доступний українцям вже з квітня

Кіпр відкриється для українських туристів на початку квітня - така новина потішила як туристів, так і представників туристичного ринку.

Поки ж з туристичною метою їхати на Кіпр українці не можуть: країна внесла Україну до так званої "сірої" зони. Це означає, що польоти з України на Кіпр з метою туризму заборонені.

Тим не менше, ситуація з правилами в'їзду може змінитися вже найближчим часом. Річ у тому, що на Кіпрі ще кілька місяців тому склали список з 56 країн, звідки туристи зможуть прилітати без необхідності проходити карантин.

Всі країни зі списку будуть розділені на чотири зони: "зелену", "помаранчеву", "червону" і "сіру" в залежності від ситуації з захворюваністю коронавірусом.

Фото: Кіпр відрізняють цікаві природні ландшафти (pixabay.com)

Але навіть поки країна не відкрилася, турагенти прогнозують чималий попит на путівки в країну. Деякі в профільних групах навіть пишуть, що вона здатна замінити за популярністю Туреччину і Єгипет.

Чи справді Кіпр замінить Туреччину і Єгипет

Багато туристів вже бували в Туреччині протягом сезону по кілька разів, говорить РБК-Україна заступник директора туроператора "Індіана Тревел" Тетяна Менендес. На її думку, за умови того, що правила в'їзду на Кіпр будуть зрозумілими й стабільними, то попит на кіпрський відпочинок "буде колосальним".

Кіпр цікавий насамперед непоганим сервісом місцевих готелів, колоритними пейзажами й тим, що це новий європейський напрямок, який відкриється у цьому сезоні для українців. Так вважає фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

"На Кіпр влітку поїдуть чимало українців: я це бачу за кількістю запитів вже сьогодні. Але потрібно дочекатися точних правил в'їзду: зараз прогнозувати будь-що в епоху пандемії вкрай складно", - говорить вона РБК-Україна.

Фото: Попит на відпочинок на Кіпрі може бути колосальним, кажуть у турфірмах (pixabay.com)

Водночас вона зазначає, що з бюджету відпочинку Кіпр Єгипет і Туреччину навряд чи замінить.

"Річ у тому, що якісні тури на Кіпр починаються за вартістю від 1000 євро на людину за 5-7 ночей відпочинку. В той самий час навесні в Єгипет можна полетіти удвічі дешевше. Туреччина також пропонує непогані варіанти відпочинку - фінансово більш доступні, ніж Кіпр. Але сам Кіпр - це все-таки Європа, і однозначно інтерес до нього буде величезним", - вважає фахівець.

Також вона наголошує, що Кіпр може відкритися саме тоді, коли до Єгипту якраз їздити будуть менше через те, що там стане жарко.

"Тому Кіпр Єгипет не замінить, так навряд чи можна сказати з професійної точки зору", - каже вона.

На думку директора туристичної компанії "Зевс Тревел" Юлії Тараненко, попит на відпочинок на Кіпрі буде залежати від того, чи відбудеться туристичний сезон в інших європейських країнах. Якщо ні, то конкуренція буде хіба що з Туреччиною.

Анонсовані нові авіарейси

Про те, що напрямок обіцяє стати популярним, можна судити й за розкладом авіарейсів на літній сезон. Доставляти туристів на Кіпр з України сьогодні вже готуються кілька авіакомпаній.

Наприклад, тільки з Києва заявлено 19 рейсів на тиждень. Наприклад, МАУ, у якій кілька туркомпаній бронюють блоки місць, анонсують польоти в Ларнаку щодня, повідомляло РБК-Україна раніше.

Фото: Морська печера на Кіпрі (pixabay.com)

У розкладі SkyUp є чотири щотижневі вильоти, а в онлайн-підборі туроператорів, які співпрацюють з Wind Rose - три. Також на Кіпр можна буде долетіти з лоукостами: у Wizz Air заплановані три вильоти на тиждень, у Ryanair на Пафос – два. Будуть рейси на Кіпр і з регіональних аеропортів України.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка нова країна відкрилася для українців у березні.

Також повідомлялося, дозволять туристам їхати в Ізраїль навесні.