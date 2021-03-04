Знімають частину обмежннь: чи дозволять туристам їхати до Ізраїлю навесні

В країні відновлюють роботу аеропорту та готелів

В Ізраїлі готуються до ослаблення карантинних обмежень та відкривають небо. З 7 березня міжнародний аеропорт Бен-Гуріон зможе приймати тисячі пасажирів на день, повідомляє The Times of Israel.

Влада дозволить вакцинованим ізраїльтянам прилітати в Ізраїль і їздити за кордон без спеціального дозволу, а в іноземців будуть запитувати "зелені" паспорти про завершену вакцинацію або одужання від коронавірусу.

Як буде працювати аеропорт

Сухопутні та повітряні кордони Ізраїлю були закриті з 25 січня. А аеропорт Бен-Гуріон закритий для всіх, крім кількох спеціальних рейсів ізраїльських та деяких іноземних авіакомпаній, які відбувалися, щоб вивозити громадян, що "застрягли" за кордоном.

Через те, що тисячі ізраїльтян тривалий час не можуть повернутися додому, напередодні парламентських виборів в країні назрів скандал з громадянськими правами. Днями уряд ухвалив рішення перейти до нової фази послаблення карантинних обмежень та відновити міжнародне пасажирське авіасполучення.

З 7 березня в аеропорту Бен-Гуріона дозволять приймати до 3000 ізраїльтян, які зможуть прилітати без попереднього схвалення спеціального комітету, а з 14 березня – відкрити аеропорт повністю.

Фото: Єрусалим (pixabay.com)

Режим роботи аеропорту поки ще обговорюється в різних міністерствах. Наприклад, в ізраїльському МОЗ побоюються "катастрофи", до якої може призвести відкриття аеропорту без належного дотримання карантину і прибуття пасажирів зі стійкими до вакцини мутаціями вірусу.

Тому ізраїльтяни, що повернулися без паспорта вакцинації, повинні будуть ізолюватися вдома або в державних карантинних готелях і пройти тест на коронавірус після прибуття. Вакциновані громадяни вільні у пересуванні, але все одно мають здати тест.

Також ізраїльтянам, які не пройшли повну вакцинацію, буде потрібен спеціальний дозвіл, щоб покинути країну.

Туристам їхати до Ізраїлю поки не можна

Поки в Ізраїлі продовжує діяти заборона на в'їзд іноземців – до "подальшого повідомлення". Виняток становлять спеціальні поїздки, для яких потрібно отримувати дозвіл, наприклад, дипломатичні.

До 9 березня діє вимога про те, щоб всі іноземні гості проходили до 14 днів карантину після приїзду. Цей термін можна скоротити до 10 днів після отримання двох негативних ПЛР-тестів. Це не стосується тих, у кого є сертифікати про вакцинацію від коронавірусу або одужання після хвороби.

Щоб полетіти та приїхати наземним транспортом в Ізраїль, необхідно пройти ПЛР-тестування за 72 години до перетину кордону, а для іноземців – повторно в прикордонному пункті прибуття або у спецзакладі.

Фото: У березні дозволять роботу ринків і магазинів (pixabay.com)

В країні запрацюють ресторани й готелі

Також з 7 березня в Ізраїлі планують відкривати ресторани та кафе, і приміщення для заходів. Остаточні норми роботи громадських місць ще обговорюються на законодавчому рівні.

На цей час відомо, що ходити в ресторани й кафе зможуть власники "зелених паспортів" вакцинації або одужалі. Ті, у кого таких документів немає, зможуть відвідати тільки відкриті майданчики закладів громадського харчування на свіжому повітрі.

Ходити на виставки, в музеї та на різні заходи можна буде лише вакцинованим людям, при цьому в приміщенні можна буде збиратися до 20 осіб, а на відкритому повітрі – до 50.

Почнуть роботу торгові центри, магазини, ринки. Будуть відкриті готелі, басейни, тренажерні зали – для власників "зелених" перепусток.

Ізраїльтянам дозволять знову ходити в гості. Масковий режим залишається в силі. Якщо ситуація із захворюваністю після послаблення карантинних обмежень погіршиться, влада готова їх повернути.

Фото: Відпочинок в Ейлаті (pixabay.com)

Відкриваються курорти Мертвого моря

Готелі в курортній зоні Мертвого моря Ейн-Бокек і Хамей Зохар були визнані зоною "зеленого острова". Цей статус дозволяє повністю відкрити готелі з усіма вигодами для власників зелених бейджів і дітей до 16 років з негативним результатом тесту на коронавірус. Також – при наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до приїзду.

Ейлат, який отримував статус "зеленого острова" в кінці 2020 року, отримає дозвіл на туристичну діяльність тільки у випадку, якщо рівень захворюваності в місті знизиться до найнижчого рівня протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, ми писали, чи відкриється Ізраїль для туристів на нових умовах.

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