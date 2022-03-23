RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Закрите небо ще однієї країни. Популярна авіакомпанія призупиняє рейси в Росію

Фото: Літак авіакомпанії Vietnam Airlines (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

З 25 березня перельотів між В'єтнамом і РФ не буде

В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines призупиняє регулярні рейси в Росію з 25 березня. Національний перевізник не буде виконувати польоти до "подальшого повідомлення".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Призупинення регулярних рейсів було пов'язано з переглядом процедур, вимог і правил, пов'язаних з виконанням польотів до Росії", - повідомили в авіакомпанії В'єтнамському інформаційному агентству (VNA).

Пасажирам, які забронювали квитки, відшкодують їхню вартість або перенесуть кошти на інші рейси.

Фото: Рейси в Росію призупинять з 25 березня (unsplash.com/tron-le)

На даний час Vietnam Airlines – єдина авіакомпанія країни, яка здійснює польоти в Росію.

Зазначається, що В'єтнам досі не засудив вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, США наклали нові санкції на літаки РФ, серед них - борт Абрамовича.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВьетнамВторгнення Росії до України