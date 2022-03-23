Закрытое небо еще одной страны. Популярная авиакомпания приостанавливает рейсы в Россию

С 25 марта перелетов между Вьетнамом и РФ не будет

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines приостанавливает регулярные рейсы в Россию с 25 марта. Национальный перевозчик не будет выполнять полеты до "дальнейшего уведомления".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Приостановление регулярныхрейсов было связано с пересмотром процедур, требований и правил, связанных с выполнением полетов в Россию", - сообщили в авиакомпании Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

Пассажирам, которые забронировали билеты, возместят их стоимость или перенесут средства на другие рейсы.

Фото: Рейсы в Россию приостановят с 25 марта (unsplash.com/tron-le)

На данное время Vietnam Airlines – единственная авиакомпания страны, которая осуществляет полеты в Россию.

Отмечается, что Вьетнам до сих пор не осудил вторжение России в Украину.

Напомним, США наложили новые санкции на самолеты РФ, среди них - борт Абрамовича.