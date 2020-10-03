"Закрили на обсервацію в готелі": що треба знати туристу перед відпусткою за кордоном

Покрокова інструкція дій туриста перед покупкою туру
У мінливих умовах пандемії часом так складно буває виїхати у відпустку, адже правила в'їзду в ту чи іншу країну нерідко змінюються дуже швидко. Тоді турист змушений перевіряти всі правила в різних джерелах. Особливо якщо ви збираєтеся не в найбільш популярну серед наших туристів країну.
Подібне недавно сталося у практиці Марини Казакової, засновника фірми Kazakovs Travel. До неї звернулися туристи з проханням організувати тур до Гватемали. Як виявилося, інформація про правила в'їзду на різних ресурсах відрізнялася. Про це фахівець розповіла у коментарі РБК-Україна.
"Після звернення туристів я відразу ж перевірила інформацію про в'їзд на сайті, рекомендованому для українців Міністерством закордонних справ. Там було зазначено, що в'їзд заборонений. Я подзвонила в консульство в Києві. Інформації мені ніхто не надав. Сказали дзвонити в Німеччину. Я і подзвонила, і написала. Врешті з'ясувалося, що українцям летіти у Гватемалу все ж дозволено", - розповідає Марина Казакова.
За її словами, такі ситуації виникають часто, й тому інформацію про правила в'їзду в ту чи іншу країну треба перевіряти завжди ретельно. Ми попросили фахівця дати поради про те, що потрібно знати туристові перед покупкою туру до будь-якої країни та особливо перед тим, як планувати поїздку самостійно.
Що потрібно знати перед купівлею квитків або тури за кордон
По-перше, після вибору країни для відпустки треба зайти на українські сайти tripadvisor.mfa.gov.ua і VisitUkraine.today, а також на міжнародний сайт IATA (International Travel Documents), щоб перевірити правила в'їзду.
На цих ресурсах треба знайти країну й переконатися, що вона знаходиться у списку держав, відкритих для наших туристів. Також додатково і паралельно треба подзвонити в консульство або посольство тієї країни, куди ви хочете поїхати.
"Якщо консульства країни, куди ви збираєтеся їхати, в Україні немає, треба подзвонити або написати в закордонні представництва цієї держави. Наприклад, коли я не знайшла точної інформації про правила в'їзду до Гватемали, то написала повідомлення у консульство Гватемали в Німеччині. Вони відповіли, що в'їзд туди дозволений", - пояснює Марина Казакова.
По-друге, треба перевірити правила перельоту при покупці авіаквитків.
"В умовах пандемії часто буває, що й тут можуть трапитись обмеження. Наприклад, кордони США для українців в цілому відкриті, але є винятки. Проблеми можуть з'явитися під час транзиту. Скажімо, якщо ми летимо до США через Амстердам, то нам буде відмовлено у в'їзді. Але якщо ми летимо через Стамбул, то в'їзд нам дозволено. Про це теж варто пам'ятати", - радить представник турагентства.
По-третє, обов'язково треба перевіряти роботу готелів. В умовах карантинних обмежень Марина Казакова настійно не рекомендує бронювати готелі, які не повертають оплату і де турист сплачує повну суму на сайті готелю. Замість цього варто вибирати опції, які дозволять скасувати поїздку без нарахування штрафних санкцій.
"Якщо ж ви бронюєте готелі через сайти посередників, такі як Booking, то напишіть ще безпосередньо на електронну адресу готелю й уточніть, чи він працює. Адже в базі посередників готель може значитися як відкритий, але під час пандемії часто буває, що він насправді закритий", - пояснює вона.
Обов'язково подбайте про медичну страховку, яка покриває лікування коронавірусної інфекції. Зазвичай проста страховка покриває тільки базові препарати, але далеко не завжди покриває лікування в лікарні. Страховка повинна включати і лікування COVID-19, і в цілому лікування в лікарні.
"Якщо у вас є можливість, варто також оформити страховку від невиїзду. Це допоможе вам зберегти ваші гроші, якщо подібна ситуація виникає. У випадку якщо у вас не виходить полетіти з причини хвороби, ДТП або інших обставин, які ви можете підтвердити документально, то страхова компанія компенсує вам витрати на путівку", - говорить фахівець.
Така опція поширюється на тури, які ви придбали в турагентствах, пояснює Марина Казакова.
За її словами, слід пам'ятати ще про один важливий момент: останнім часом у Туреччині були випадки, коли при груповому трансфері виявляли хворого на COVID-19, і тоді на обсервацію відправляли всіх, хто їхав з цією людиною в автобусі.
"Якщо є можливість, уникайте групових трансферів під час відпочинку в тій чи іншій країні, щоб замість моря не опинитися в закритому готелі. Причому ізоляція в готелі - ще не найгірший варіант. Адже в липні цього року Міністерство закордонних справ Туреччини висунуло вимогу про те, щоб у готелях і зовсім не розміщували туристів, у яких був контакт з хворими COVID-19", - підсумовує фахівець.
Нагадаємо, раніше ми писали, які правила в'їзду в курортні країни висувають для українських туристів у жовтні.
Також ми повідомляли, що відпочинок у преміум-готелях Туреччини дешевшає, і ціни на путівки в цю курортну країну знижуються у жовтні.