"Закрили на обсервацію в готелі": що треба знати туристу перед відпусткою за кордоном

Фото: Літак в аеропорту (pixabay.com)

Покрокова інструкція дій туриста перед покупкою туру

У мінливих умовах пандемії часом так складно буває виїхати у відпустку, адже правила в'їзду в ту чи іншу країну нерідко змінюються дуже швидко. Тоді турист змушений перевіряти всі правила в різних джерелах. Особливо якщо ви збираєтеся не в найбільш популярну серед наших туристів країну.

Подібне недавно сталося у практиці Марини Казакової, засновника фірми Kazakovs Travel. До неї звернулися туристи з проханням організувати тур до Гватемали. Як виявилося, інформація про правила в'їзду на різних ресурсах відрізнялася. Про це фахівець розповіла у коментарі РБК-Україна.

"Після звернення туристів я відразу ж перевірила інформацію про в'їзд на сайті, рекомендованому для українців Міністерством закордонних справ. Там було зазначено, що в'їзд заборонений. Я подзвонила в консульство в Києві. Інформації мені ніхто не надав. Сказали дзвонити в Німеччину. Я і подзвонила, і написала. Врешті з'ясувалося, що українцям летіти у Гватемалу все ж дозволено", - розповідає Марина Казакова.

За її словами, такі ситуації виникають часто, й тому інформацію про правила в'їзду в ту чи іншу країну треба перевіряти завжди ретельно. Ми попросили фахівця дати поради про те, що потрібно знати туристові перед покупкою туру до будь-якої країни та особливо перед тим, як планувати поїздку самостійно.

Що потрібно знати перед купівлею квитків або тури за кордон

По-перше, після вибору країни для відпустки треба зайти на українські сайти tripadvisor.mfa.gov.ua і VisitUkraine.today, а також на міжнародний сайт IATA (International Travel Documents), щоб перевірити правила в'їзду.

На цих ресурсах треба знайти країну й переконатися, що вона знаходиться у списку держав, відкритих для наших туристів. Також додатково і паралельно треба подзвонити в консульство або посольство тієї країни, куди ви хочете поїхати.

"Якщо консульства країни, куди ви збираєтеся їхати, в Україні немає, треба подзвонити або написати в закордонні представництва цієї держави. Наприклад, коли я не знайшла точної інформації про правила в'їзду до Гватемали, то написала повідомлення у консульство Гватемали в Німеччині. Вони відповіли, що в'їзд туди дозволений", - пояснює Марина Казакова.

Фото: Перед поїздкою треба перевірити не один, а відразу кілька сайтів, де повідомляють про правила в'їзду в ту чи іншу країну (скріншот РБК-Україна)

По-друге, треба перевірити правила перельоту при покупці авіаквитків.

"В умовах пандемії часто буває, що й тут можуть трапитись обмеження. Наприклад, кордони США для українців в цілому відкриті, але є винятки. Проблеми можуть з'явитися під час транзиту. Скажімо, якщо ми летимо до США через Амстердам, то нам буде відмовлено у в'їзді. Але якщо ми летимо через Стамбул, то в'їзд нам дозволено. Про це теж варто пам'ятати", - радить представник турагентства.

По-третє, обов'язково треба перевіряти роботу готелів. В умовах карантинних обмежень Марина Казакова настійно не рекомендує бронювати готелі, які не повертають оплату і де турист сплачує повну суму на сайті готелю. Замість цього варто вибирати опції, які дозволять скасувати поїздку без нарахування штрафних санкцій.

"Якщо ж ви бронюєте готелі через сайти посередників, такі як Booking, то напишіть ще безпосередньо на електронну адресу готелю й уточніть, чи він працює. Адже в базі посередників готель може значитися як відкритий, але під час пандемії часто буває, що він насправді закритий", - пояснює вона.

Фото: Відпустку можна провести без проблем, якщо спланувати її заздалегідь (pixabay.com)

Обов'язково подбайте про медичну страховку, яка покриває лікування коронавірусної інфекції. Зазвичай проста страховка покриває тільки базові препарати, але далеко не завжди покриває лікування в лікарні. Страховка повинна включати і лікування COVID-19, і в цілому лікування в лікарні.

"Якщо у вас є можливість, варто також оформити страховку від невиїзду. Це допоможе вам зберегти ваші гроші, якщо подібна ситуація виникає. У випадку якщо у вас не виходить полетіти з причини хвороби, ДТП або інших обставин, які ви можете підтвердити документально, то страхова компанія компенсує вам витрати на путівку", - говорить фахівець.

Така опція поширюється на тури, які ви придбали в турагентствах, пояснює Марина Казакова.

За її словами, слід пам'ятати ще про один важливий момент: останнім часом у Туреччині були випадки, коли при груповому трансфері виявляли хворого на COVID-19, і тоді на обсервацію відправляли всіх, хто їхав з цією людиною в автобусі.

"Якщо є можливість, уникайте групових трансферів під час відпочинку в тій чи іншій країні, щоб замість моря не опинитися в закритому готелі. Причому ізоляція в готелі - ще не найгірший варіант. Адже в липні цього року Міністерство закордонних справ Туреччини висунуло вимогу про те, щоб у готелях і зовсім не розміщували туристів, у яких був контакт з хворими COVID-19", - підсумовує фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, які правила в'їзду в курортні країни висувають для українських туристів у жовтні.

Також ми повідомляли, що відпочинок у преміум-готелях Туреччини дешевшає, і ціни на путівки в цю курортну країну знижуються у жовтні.