З міркувань безпеки. УЗ скасовує приміські поїзди між Донецькою областю та Харковом

До списку скасованих з 25 лютого поїздів потрапили три потяги

З міркувань безпеки пасажирів "Укрзалізниця" скасовує з 25 лютого приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом.

Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Які приміські поїзди скасовано:

№ 7057 Харків – Бахмут;

№ 7096 Бахмут – Харків;

№ 7088 Костянтинівка – Харків;

№ 7087 Харків – Костянтинівка;

6809/6810 Запоріжжя-1 – Енергодар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею.