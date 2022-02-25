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З міркувань безпеки. УЗ скасовує приміські поїзди між Донецькою областю та Харковом

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П'ятниця 25 лютого 2022 18:41
З міркувань безпеки. УЗ скасовує приміські поїзди між Донецькою областю та Харковом Фото: Приміські поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Євгенія Тугушева

До списку скасованих з 25 лютого поїздів потрапили три потяги

З міркувань безпеки пасажирів "Укрзалізниця" скасовує з 25 лютого приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом.

Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Які приміські поїзди скасовано:

  • № 7057 Харків – Бахмут;
  • № 7096 Бахмут – Харків;
  • № 7088 Костянтинівка – Харків;
  • № 7087 Харків – Костянтинівка;
  • 6809/6810 Запоріжжя-1 – Енергодар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею.

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