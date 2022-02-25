З міркувань безпеки. УЗ скасовує приміські поїзди між Донецькою областю та Харковом
Фото: Приміські поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
До списку скасованих з 25 лютого поїздів потрапили три потяги
З міркувань безпеки пасажирів "Укрзалізниця" скасовує з 25 лютого приміські поїзди, що курсують між Донецькою областю та Харковом.
Про це повідомляє в TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Телеграм-канал "Укрзалізниці".
Які приміські поїзди скасовано:
- № 7057 Харків – Бахмут;
- № 7096 Бахмут – Харків;
- № 7088 Костянтинівка – Харків;
- № 7087 Харків – Костянтинівка;
- 6809/6810 Запоріжжя-1 – Енергодар.
Нагадаємо, раніше ми писали, що "УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею.