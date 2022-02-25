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"УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею: графік

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П'ятниця 25 лютого 2022 13:06
"УЗ" запускає додаткові поїзди зі Львова до кордону із Польщею: графік Фото: Поїзд Укрзалізниці (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Поїзди за сполученням Львів–Держкордон (Медика)–Львів курсуватимуть щодня

Укрзалізниця призначає додаткові поїзди сполученням Львів – Держкордон (Медика) – Львів.

Про це повідомляє TRAVEL-РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Повідомляється, що вони курсують щодня, до відміни.

"Зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку у сполученні Львова та Державного кордону України з Республікою Польща Укрзалізниця організовує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів", - йдеться у публікації.

Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад.

  • Поїзд № 7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 год. та прибуває на кінцеву станцію о 22:29 год;
  • поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;
  • поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 год. та прибуває на кінцеву станцію о 03:14;
  • поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;
  • поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;
  • поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Повідомляється, що вказані поїзди вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.

Більш детальнішу інформацію про відправлення поїздів можна отримати у довідковому бюро вокзалу: тел.: (032)226-20-68; 226-15-95) приблизно за годину до часу відправлення та за оголошеннями через гучномовний зв’язок.

РБК-Україна публікує актуальну інформацію про те, як зараз працює транспорт в Україні.

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