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"Шукайте житло найближчим часом самі". Що робити "застряглим" за кордоном під час вторгнення Росії

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П'ятниця 25 лютого 2022 15:14
"Шукайте житло найближчим часом самі". Що робити "застряглим" за кордоном під час вторгнення Росії Фото: Туристи в аеропорту (pixabay.com)
Автор: Travel

Добиратися в Україну можна через аеропорти сусідніх країн

Туристам, які залишилися за кордоном в рамках пакетних турів після вторгнення Росії в Україну, дали рекомендації, як діяти далі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook спеціаліста з туризму Максима Шахалова.

Він перерахував можливі кроки для туристів, які відпочивали в інших країнах і не можуть повернутися додому через скасування рейсів.

"Через закрите небо туроператори не можуть повернути вас в Україну, а деякі туроператори вирішили тимчасово призупинити свою операційну діяльність. Воєнний стан - це форс-мажор, який обмежує відповідальність туроператора",- пояснює він ситуацію з точки зору туристичної компанії.

&quot;Шукайте житло найближчим часом самі&quot;. Що робити &quot;застряглим&quot; за кордоном під час вторгнення Росії

Фото: Туроператори не можуть повернути туристів в Україну (unsplash.com/branden-leighty)

Він рекомендує туристам вжити таких заходів в першу чергу:

1. Звертатися до готельного гіда за роз'ясненнями, чи продовжать ваше проживання платно/безкоштовно в разі скасування рейсу.

2. Шукати самостійно житло найближчим часом вже зараз.

3. Купувати самостійно квитки ближче до України (Польща, Угорщина) і повертатися по землі.

4. Перелітати туди, де дешевше жити до нормалізації ситуації (наприклад, до Туреччини).

Обов'язково зареєструватися в системі "Друг" від МЗС України.

Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.

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