Незвична пригода й казкові краєвиди: де в Україні можна політати на повітряній кулі

Багато хто помилково вважає, що взимку на повітряних кулях не літають. Але насправді ця розвага доступна в будь-яку пору року.

Повітроплавство як туристична атракція доступне в різних регіонах України. Під час польоту можна побачити різноманітні цікавинки з неба, при цьому - без шуму мотору. Ціни за політ стартують від 2 500 грн за особу: усе залежить від кількості учасників польоту.

Отже, де можна політати на повітряних кулях в різних регіонах України?

Особливості польотів аеростаті у різні пори року

Якщо з березня по листопад можна літати тільки рано вранці (за 2-3 години після сходу сонця) або ввечері (2-3 години до заходу сонця), то взимку здіймаються в небо впродовж усього світлового дня.

З чим пов’язана така особливість? Річ у тім, що сонце, нагріваючи поверхню землі, спричиняє появу так званих терміків - вертикальних повітряних мас, які ускладнюють керування повітряною кулею. Вони виникають у теплу пору року через кілька годин після сходу сонця та вщухають за кілька годин до заходу. Узимку ж сонце світить, але не гріє, тож терміки не утворюються.

Можливість польоту на повітряній кулі дуже залежить від погодних умов: за сильних опадів та швидкості вітру понад 5 м/с польоти не здійснюються.

Фото: Літати на повітряних кулях комфортно не тільки коли тепло, а й взимку (Ганна Дубовська)

Зазвичай підготовка до польоту триває 30-40 хвилин, і це окреме шоу: згорток вагою близько 130 кілограмів розстилають на галявині, поступово наповнюють теплим повітрям – й ось перед вами гігант заввишки з десятиповерхівку!

Політ триває близько години. Після посадки для тих, хто здійнявся в небо на повітряній кулі вперше, проводять урочисте посвячення в повітроплавці.

Київ та Київська область

Повітроплавне товариство "Монгольф'єр" організовує польоти на повітряних кулях над Києвом та в Макарівському районі Київської області. Це єдина в Україні компанія із власною повітроплавною авіабазою (розташовується у селі Колонщина за 29 кілометрів від Києва). Має і власну Школу пілотів, де навчаються повітроплавці з різних країн.

Фото: Так виглядають повітряні кулі ввечері після заходу сонця (Ганна Дубовська)

Крім них, польоти над Києвом, в Київській області та інших регіонах України пропонує компанія "FlyBuy". А з травня по вересень вона організовує фестивальні польоти на повітряних кулях з масовим стартом аеростатів.

Навесні, коли розквітнуть тюльпани, або у пору цвітіння лаванди влітку, можна також здійснити політ над "Добропарком".

Фото: Взимку через відсутність листя на деревах з кулі можна побачити більше (Ганна Дубовська)

А от над Києвом політати є сенс і взимку: відсутність листя на деревах дає можливість побачити більше. Стартують повітряні кулі в Києві з острова Долобецького - одного з двох островів, що формують парк "Гідропарк". Щоправда, задоволення не з дешевих: така розвага коштує 20 000 грн для двох.

Цього року на ВДНГ у грудні запустили цілий сезон зимових фестивалів повітряних куль "Монгольф'єрія".

Фестивалі відбуваються у форматі прив'язних польотів: 2 грудня фестиваль був денний, 18 грудня додалося вечірнє світломузичне шоу. А фестивалі, які відбудуться 6 та 14 лютого, обіцяють доповнити театральними елементами.

Фото: Повітроплавство як туристична атракція доступне в різних регіонах України (Ганна Дубовська)

Прив’язні польоти підійдуть тим, хто ще не наважився на великий, вільний політ, та й коштує це задоволення набагато дешевше: повітряна куля підійме вас на 10-12 хвилин на висоту десятиповерхівки за 450 грн, якщо ви дитина.

Або за 590 грн, якщо ви дорослий. Але якщо вас цікавить тільки шоу без підйому на повітряній кулі, то вхід на фестиваль коштуватиме 100 грн для дитини та 200 грн для дорослого.

Відео: Українська "Каппадокія": фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Львів та замки Львівської області

Компанії "LvivAir" та "FlyAdventureLviv" пропонують політати над мальовничими околицями Львова. Також ви можете обрати політ над замками Львівщини - Свірзьким, Підгорецьким, Олеським і Золочівським.

Якщо ви оберете для польоту старовинний Галич, не забудьте відвідати середньовічну наскельну фортецю Тустань: вона розташована зовсім поруч.

А якщо ви зупинили свій вибір на Стрию, можете поєднати політ над цим давнім містом з відвідуванням Дрогобича чи Трускавця. Ті, у чиєму серці є теплі почуття не тільки до неба, а й до гір, можуть замовити мандрівку в повітряній кулі над Карпатами.

Кам'янець-Подільський: замок та каньйон річки Смотрич з висоти

Центр повітроплавання "Триглав" пропонує пролетіти над містом-легендою Кам’янцем-Подільським з його неймовірним замком, церквами та костелами, побачити з висоти пташиного польоту каньйон річки Смотрич.

Також раджу стежити за фестивальним календарем, адже фестивалі повітряних куль тут надзвичайно видовищні.

Фото: Одна з компаній організовує польоти на повітряних кулях над Києвом та в Макарівському районі Київської області (Ганна Дубовська)

Дніпро

Над околицями міст Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг та інших найближчих населених пунктів літають кулі центру повітроплавання "Сапсан". Клаптева ковдра полів, мальовничі річки та озера пропливатимуть під вашими ногами.

Одеса: пролітаючи над Хаджибейським лиманом

Повітряні кулі аероклубу "Одеса" зазвичай стартують за 15 кілометрів від Одеси – з території аеропорту "Гідропорт". Це мальовниче місце розташоване між Куяльницьким і Хаджибейським лиманами.

Якщо вітер буде в напрямку Куяльницького лиману, крім гарних краєвидів та унікальних ділянок цілинного ковилового степу, ви побачите найнижчу точку України (5 метрів нижче рівня моря). Пролітаючи над Хаджибейським лиманом, ви побачите чарівний піщаний пляж і місця для риболовлі, якими славиться лиман.

Фото: У Львівській області з повітряної кулі можна побачити мальовничий Олеський замок та інші цікаві локації (vidviday.ua)

До слова, перша повітряна куля, винайдена братами Монгольф’є, здійнялася у повітря 1783 року.

А статистичні дані свідчать про те, що це один з найбезпечніших видів транспорту. Точно передбачити місце посадки практично неможливо. Але це, безперечно, додає такій пригоді романтики.

Нагадаємо, раніше мандрівниця Ганна Дубовська розповіла про поїздку до зимового Чернігова та про те, що там подивитись туристам.

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