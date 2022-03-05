Без закордонного паспорта. У яких країнах екстрено скасували всі вимоги та приймають українців

Держави, які пом'якшили в'їзні вимоги для громадян України через наступ та вторгнення Росії

За попередніми підрахунками, понад півмільйона людей виїхали з України в сусідні країни з тих пір, як 24 лютого Росія почала вторгнення в нашу країну. Держави по всьому світу швидко почали відкривати свої кордони для наших громадян.

Європейські країни - в лідерах за кількістю тих, хто значно послабив в'їзні та візові вимоги для тих, хто рятується від війни. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

В ЄС готові реалізувати спеціальну директиву для захисту українців

Багато країн пом'якшили в'їзні та візові вимоги для громадян України ще до війни. До Шегенської зони з 2017 року українці з біометричними паспортами можуть в'їжджати і залишатися там 90 днів зі 180 без візи.

Далі перебування може бути продовжено двічі на шість місяців, і ЄС також може продовжити його ще на рік, якщо війна продовжиться. В цілому орієнтовно перебування в ЄС може тривати до трьох років.

"Більшість українців, які приїжджають зараз, їдуть з паспортами, які дають їм безвізовий в'їзд на 90 днів. Але ми маємо підготуватися до того, що вони будуть залишатися довше", — сказала Euronews єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Європейська комісія готова активувати невикористаний раніше механізм під назвою "тимчасова захисна директива", який допоможе країнам ЄС реагувамти на прохання та потреби громадян України.

Директива покликана допомогти, коли традиційні системи надання притулку не працюють через масове прибуття людей. Тимчасовий захист не означає, що людині надається притулок, але люди можуть подати відповідну заяву в будь-який час під час свого перебування. Дітям, яким потрібно вчитися, та особам з особливими фізичними потребами здоров'я може бути дозволено залишитися в ЄС і після закінчення терміну тимчасового захисту.

Угорщина

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна приймає всіх громадян України.

"Ми впускаємо всіх", - заявив глава уряду країни.

Фото: Кордон України з Угорщиною (Getty Images)

"Я бачив людей, у яких немає проїзних документів, але ми їм видаємо проїзні документи. Також пускаємо тих, хто прибув з третіх країн після належного огляду".

Українці, які рятуються від війни, також можуть бути допущені в країну за відсутності біометричного паспорта або інших проїзних документів - після індивідуальної оцінки інших документів, що засвідчують особу.

Ірландія

У п'ятницю, 25 лютого, в країні оголосили про негайне скасуванню візового режиму для українців, повідомляло РБК-Україна напередодні.

"Люди, які розглядають можливість виїзду з України і поїздки в Ірландію, можуть найближчим часом робити це без візи, якщо вони вважатимуть поїздку безпечною", — йдеться в прес-релізі Міністерства юстиції Ірландії.

Ті, хто подорожує до Ірландії без візи протягом цього періоду, матимуть 90 днів після прибуття, щоб врегулювати свій статус перебування в країні.

"Ця позиція буде постійно переглядатися, і її вплив буде ретельно відслідковуватися", - роз'яснили у відомстві.

Молдова

Президент Молдови Майя Санду заявила, що"кордони країни відкриті для громадян України, яким необхідний безпечний транзит або перебування".

Надзвичайний стан означає, що громадян України будуть пускати в країну, навіть якщо у них немає паспорта. Вони можуть перетинати кордон з внутрішньою посвідкою соби. Повідомляється, що не менше 100 осіб подали прохання про надання притулку в Молдові.

Польща

Польща дозволяє в'їзд будь-якому громадянину України. Навіть тим, у кого немає чинного паспорта. Офіційні особи країни оголосили, що вздовж 535-кілометрового кордону країни з Україною будуть відкриті дев'ять пунктів прийому, де пропонуватимуть харчування, медичну допомогу, місце для відпочинку та інформацію для тих, хто рятується від вторгнення.

Фото: За попередніми даними, близько півмільйона українців виїхало за кордон через вторгнення Росії в Україну (Getty Images)

Румунія

Станом на зараз громадяни України можуть в'їжджати в Румунію з біометричним або простим паспортом в пунктах пропуску.

Ті, хто подає заяву про надання притулку, також можуть в'їжджати з іншим документом, що посвідчує особу, включаючи національні посвідчення особи та свідоцтва про народження. Його може подати будь-який іноземний громадянин безпосередньо в пункті перетину кордону. Громадяни України також можуть в'їжджати без документів на підставі заявленої особи з гуманітарних міркувань.

Словаччина

Міністерство внутрішніх справ Словаччини оголосило, що в'їзд в країну буде дозволений всім громадянам України — навіть тим, у кого немає діючих проїзних документів.

"Після індивідуальної оцінки ми також дозволимо в'їзд на територію Словацької Республіки особам, які не мають діючого проїзного документа (біометричного паспорта)", — йдеться у повідомленні Міністерства.

У ньому також містяться положення про оголошення тимчасового притулку "з метою захисту іноземців (не словацьких громадян) від війни", при цьому всім біженцям дозволяється залишатися в Словаччині протягом 90 днів.

Велика Британія

Велика Британія істотно пом'якшила візові правила на тлі вторгнення Росії в Україну.

Фото: До Великої Британії можна оформити спеціальні безкоштовні візи тим, у кого є родичі в країні (unsplash.com)

Нові правила поширюються на найближчих родичів українців, які проживають у Великій Британії. Це означає, що українці, які є членами сім'ї громадян Великої Британії, можуть безкоштовно оформити сімейну міграційну візу.

Спочатку це стосувалося подружжю або цивільним партнерам, неодруженим партнерам у віці не менше двох років, дітям у віці до 18 років, батькам, якщо онук - молодше 18 років, і дорослим родичам, які здійснюють догляд.

Тепер уряд Великої Британії розширив перелік категорій громадян, включивши в нього всіх, хто є дорослим батьком, бабусею і дідусем, дитиною старше 18 років або братом або сестрою громадянина України, що проживає у Великій Британії. Але тих, у кого немає родичів в країні, як і раніше не пустять до країни.

Нагадаємо, в ООН хочуть терміново надати Україні допомогу на 1.7 млрд доларів.

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