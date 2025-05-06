Забудьте о Мадриде и Барселоне: 5 волшебных мест в Испании, о которых туристы даже не догадываются

Испания привлекает миллионы туристов со всего мира своими знаменитыми городами, но Мадрид и Барселона - это лишь небольшая часть того, что может предложить страна.

За пределами шумных туристических центров скрывается настоящая Испания, где можно насладиться аутентичной атмосферой, невероятной архитектурой и природой без очередей, толп и безумных цен.

Какие места в Испании стоят вашего внимания не меньше, чем Мадрид и Барселона, рассказывает РБК-Украина.

Испания известна своими популярными туристическими направлениями, такими как Барселона и Мадрид.

Однако страна также скрывает множество менее известных, но не менее волшебных мест, которые стоит посетить.

Вот пять таких жемчужин, которые предлагают уникальный опыт без толп туристов:

Кадис - старейший город Европы с пляжами и историей

Кадис, расположенный на юго-западе Испании, считается старейшим непрерывно населенным городом Западной Европы.

Его узкие улочки, барочные церкви и побеленные дома создают атмосферу старинного прибрежного города.

Пляж Ла-Калета, окруженный замками Сан-Себастьян и Санта-Каталина, является идеальным местом для отдыха и наслаждения закатом. Вид на Кадис (фото: Википедия)

Мерида - римское наследие в сердце Эстремадуры

Мерида, столица автономного региона Эстремадура, является настоящим музеем под открытым небом. Город сохранил многочисленные римские памятники, включая театр, амфитеатр и храм Дианы.

Эти исторические объекты предоставляют возможность окунуться в атмосферу древнеримской эпохи. Римский мост (фото: Википедия)

Логроньо - гастрономическая столица Ла-Риохи

Логроньо, расположенный в регионе Ла-Риоха, является идеальным местом для любителей вина и гастрономии. Город славится своими тапас-барами и винодельнями, где можно попробовать местные вина мирового уровня.

Прогулка по старинным улочкам Логроньо позволит насладиться аутентичной атмосферой и вкусами региона. Логроньо (фото: Википедия)

Куэнка - средневековый город с висячими домами

Куэнка, расположенная в центральной Испании, известна своими уникальными "висячими домами" (Casas Colgadas), которые нависают над ущельем реки Уэкар.

Эти средневековые сооружения создают впечатляющий архитектурный ансамбль, который занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город также привлекает своими музеями и живописными пейзажами. Пласа-Майор - центральная площадь города (фото: Википедия)

Эстепона - цветочный городок на Коста-дель-Соль

Город Эстепона, расположенный на побережье Коста-дель-Соль, известен своей аутентичной андалузской атмосферой и цветочными улочками.

Город превратился в "сад Коста-дель-Соль" благодаря многочисленным цветочным композициям и озелененным площадям.

Кроме пляжей, Эстепона предлагает посетителям ботанический сад Оркидарио и природные парки для активного отдыха. Побережье Эстепона (фото: Википедия)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, The Guardian, TravelHob, Metro