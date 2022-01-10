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Захворіло 70% пасажирів. Більшість туристів на рейсі до Індії виявили COVID

Автор: Євгенія Тугушева

В Індії посилюють правила в'їзду через новий штам коронавірусу

150 пасажирів, які прибули чартерним рейсом з Італії до міста Амрітсар, склали тест на COVID-19 після прильоту в аеропорт, який виявився позитивним, пише Indiatoday.in за словами офіційних осіб.

На борту літака було 290 людей. Туристів переведуть до ізоляторів, створених у лікарнях по всьому місту відповідно до встановленого протоколу.

Пасажири здали тест на COVID після прильоту в аеропорт Амрітсара, розташований у штаті Пенджаб на півночі Індії. Раніше в четвер ще 125 людей, які прибули в аеропорт Амрітсара чартерним рейсом з Мілана до Італії, було заражено новим коронавірусом. Чартерний рейс (YU-661) виконував португальська компанія EuroAtlantic Airways. Таким чином кількість пасажирів одного рейсу, у яких виявили COVID, склала майже 70%.

У зв'язку із поширенням нового штаму "Омікрон" у всіх аеропортах Індії посилилося тестування, особливо пасажирів міжнародних рейсів.

Міністерство охорони здоров'я Союзу віднесло Італію до "групи ризику". Це означає, що всі міжнародні пасажири, що летять до Індії з Італії, після прибуття проходять тестування на Covid-19.

У п'ятницю уряд Індії оновив свій список країн "групи ризику", включивши до нього Конго, Ефіопію, Кенію, Нігерію, Туніс, Замбію та Казахстан. Будь-який міжнародний мандрівник, який прибуває в Індію з цих країн, повинен буде заплатити за тест на Covid-19 після прибуття в Індію.

Навіть якщо у туристів буде негативний результат на Covid-19, усі іноземці, які прибувають із країн "групи ризику", мають пройти семиденний обов'язковий домашній карантин.

Нагадаємо, раніше в Індії заявили про нову стратегію туризму на 2022 рік.

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Індія