Помощь сокращается. Что ждет беженцев из Украины в Чехии с 1 июля

С 1 июля 2023 года вступают в силу поправки к закону Lex Ukrajina V, который накануне приняли в Чехии. Новые нормы регулируют порядок предоставления помощи и бесплатного жилья для украинцев, вынужденно находящихся в этой стране.

Что именно изменится летом для украинцев, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции Украины.

Изменения для украинцев в Чехии с 1 июля

Денежная помощь

Начиная с 1 июля, в Чехии упраздняются отдельные выплаты для соискателей убежища. Вместо этого будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы на жилье и другие нужды украинцев.

"После того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум – 3130 крон (5200 гривен)", – говорится в сообщении министерства.

Солидарные выплаты

Их будут предоставлять исключительно владельцам жилья, которые приютили украинцев и проживают вместе с ними. Но снизится сумма пособия – вместо 3000 крон будет 2400 крон.

Между тем те владельцы жилья, которые оказывали убежище переселенцам, но не живут с ними, больше помощи получать не будут. В то же время украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье по своей комплексной помощи.

Фото: Украинцы в Чехии вынуждены будут покрывать расходы на жилье самостоятельно (Getty Images)

Условия бесплатного проживания

Украинцам в Чехии будут предоставлять социальное жилье, но только на 150 дней с того момента, когда им предоставили временную защиту. То есть государство будет оплачивать только экстренное размещение в учреждениях в течение 5 месяцев.

Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу поправки уже истек, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры.

"Когда истечет и этот срок, все искатели убежища, не входящие в категорию уязвимых лиц, должны либо договориться с собственником об оплате жилья, либо найти себе новое", – отмечают в ведомстве.

Подобные изменения касаемо беженцев в Чехии обеспокоили немало людей, сообщало РБК-Украина накануне. В частности, гуманитарные организации предупреждают, что многие украинцы могут оказаться без крова. По данным группы из 18 гуманитарных организаций, большинство вновь прибывших не смогут позволить себе рыночную арендную плату.

"Многим беженцам придется искать новое жилье из-за новых правил. Люди будут переезжать из общежитий, гостиниц и часто из домов солидарности", – говорится в сообщении группы. По предварительным оценкам, государство прекратит выплаты на жилье около 40 000 человек.

Напомним, мы писали, как изменилось отношение к украинцам в Чехии через год войны.

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