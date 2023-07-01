Допомога скорочується. Що чекатиме біженців з України в Чехії з 1 липня

З 1 липня 2023 року набувають чинності поправки до закону Lex Ukrajina V, який напередодні прийняли в Чехії. Нові норми регулюють порядок надання допомоги та безкоштовного житла для українців, які вимушено перебувають в цій країні.

Що саме зміниться влітку для українців, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції України.

Зміни для українців у Чехії з 1 липня

Грошова допомога

Починаючи з 1 липня, в Чехії скасовуються окремі виплати для шукачів притулку. Натомість в країні буде діяти лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців.

"Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум – 3130 крон (5200 гривень)", – йдеться у повідомленні міністерства.

Солідарні виплати

Їх надаватимуть виключно власникам житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але знизиться сума допомоги – замість 3000 крон буде 2400 крон.

Тим часом ті власники житла, які надавали прихисток переселенцям, але не живуть з ними, більше допомогу отримувати не будуть. Натомість українці мають укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.

Фото: Українці в Чехії змушені будуть покривати витрати на житло самостійно (Getty Images)

Умови безкоштовного проживання

Українцям в Чехії надаватимуть соціальне житло, але тільки на 150 днів з того моменту, коли їм надали тимчасовий захист. Тобто держава оплачуватиме лише екстрене розміщення в установах протягом 5 місяців.

Якщо термін безкоштовного проживання на момент набрання чинності поправки вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безкоштовних днів на пошук квартири.

"Коли сплине і цей термін, всі шукачі притулку, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні або домовитися з власником про оплату житла, або знайти собі нове", – зазначають у відомстві.

Такі зміни стосовно біженців у Чехії стурбували немало людей, повідомляло РБК-Україна напередодні. Зокрема, гуманітарні організації попереджають, що багато українців можуть опинитися без даху над головою. За даними групи із 18 гуманітарних організацій, більшість новоприбулих не зможуть дозволити собі ринкову орендну плату.

"Багатьом біженцям доведеться шукати нове житло через нові правила. Люди переїжджатимуть із гуртожитків, готелів і часто з будинків солідарності", – йдеться у повідомленні групи. За попередніми оцінками, держава припинить виплати на житло близько 40 000 людей.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення до українців у Чехії через рік війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.