Що встигнути за 72 години в Румунії: ненудний транзит через одну з найбільш недооцінених країн Євросоюзу

Замки, ущелини, високогірні траси та соляні шахти: що подивитися в країні під час короткої поїздки

У 2021 році Румунія дозволила українцям поїздки, але тільки на 72 години. Після закінчення цього часу з країни доведеться виїхати, інакше туристи потраплять на 14-денний карантин. Але і за цей час можна побачити багато цікавого.

Румунія - одна з найбільш недооцінених країн Євросоюзу. Вона хоч і небагата за європейськими мірками країна, але цікавих місць і краси там вистачить на повноцінну подорож.

Країна з багатющою природою та історією, середньовічною і австро-угорською архітектурою, стародавніми замками і неймовірно красивими горами, які запросто складуть конкуренцію Альпам і Татрам.

Які умови в'їзду в Румунію у 2021 році з України

Румунія хоч і не входить до списку країн Шенгенської угоди, але власники біометричного паспорта можуть відвідувати цю країну без віз. Станом на 1 вересня 2021 року, ситуація з відвідуванням Румунії наступна:

1. Можна проїхати Румунію транзитом на 24 години. Для цього не потрібен ПЛР-тест (якщо немає такої вимоги в країні проходження).

2. Потрапити на територію країни на 72 години. Для цього потрібно пред'явити на кордоні наступні документи:

- особи, вакциновані від COVID-19 (вакцинами, визнаними в ЄС, з сертифікатами, виданими України відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал і мобільний додаток "Дія") за умови, що пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації до в'їзду до Румунії;

Фото: Румунія дозволяє в'їзд транзитом терміном до 3 діб (unsplash.com/haseeb-jamil)

- дорослі і діти у віці від 6 до 16 років повинні надати сертифікат про негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, який має бути зроблений відповідно до вимог системи Єдиного державного порталу електронних послуг "Дія" і пред'явлений на смартфоні через мобільний додаток. Тест необхідно зробити не більше ніж за 72 години до перетину кордону на особистому автомобілі, або до посадки в автобус (громадський або туристичний транспорт).

- діти віком до 6 років не зобов'язані надавати ПЛР-тест;

- ті, хто перехворів COVID, можуть надати довідку-підтвердження про зараження вірусом SARS-CoV-2 за останні 180 днів до в'їзду в країну. Довідка має бути завірена відповідно до вимог системи Єдиного державного порталу електронних послуг "Дія" і пред'явлена на смартфоні через мобільний додаток. Має пройти не менше 14 днів з дати підтвердження зараження до дати в'їзду до Румунії;

Відзначимо, що документи, які підтверджують сам транзит, для в'їзду не потрібні. Максимум - можуть запитати, в яку саме країну ви прямуєте через Румунію. Якщо це поїздка на 72 години, то достатньо броні готелю. Таким чином, на короткий час можна в'їхати в країну без особливо складних вимог звичайному туристу, не їдучи далі транзитом в іншу країну.

Що буде, якщо не покинути територію Румунії через три дні (72 години)?

У такому випадку необхідно проінформувати управління громадської охорони здоров'я округу в Румунії про те, де будете проходити 14-денний карантин, починаючи з четвертого дня після в'їзду на територію Румунії.

Що обов'язково подивитися в Румунії

Що можна встигнути побачити в Румунії за 1-3 дні? На 24-годинний транзит не варто будувати великі плани. А ось триденна подорож може вийти насиченою і цікавою. Подорожувати по Румунії ідеально на автомобілі - за кожним поворотом вас чекає щось красиве і незвичайне.

Румунські міста з історією

Перше враження від більшості румунських міст - вони чимось нагадують нашу радянську забудову, тільки з химерним нальотом соцреалізму в стилі Чаушеску. Взимку особливо несимпатичні споруди з бетону, які зводили в 70-80 роки минулого століття. Але є в Румунії багато унікальних місць з архітектурою, яка відмінно збереглася з середньовічного та угорського періоду.

По-перше, це Брашов, який часто називають "румунським Зальцбургом". Це невелике затишне містечко знаходиться в самому центрі Трансільванії, а Брашов вважається її столицею, в якій збереглася середньовічна чарівність.

Фото: Брашов - місто у центрі Трансильванії (unsplash.com/dan-novac)

У місті знаходиться одна з найвужчих вулиць Європи, яка за шириною змагається з вузькою вуличкою в Празі. Вона називається Strada sforii або вулиця Мотузки", шириною трохи більше одного метра.

Все містечко можна обійти за кілька годин. Але обов'язково варто включити в програму підйом на навколишні пагорби, на одному з яких встановлений великий "голлівудський" напис BRASOV. Він вночі підсвічений ілюмінацією. Нагорі знаходиться оглядовий майданчик, на який можна піднятися пішки або на фунікулері. Звідси відкривається приголомшливий вид на все середньовічне місто і черепичні дахи Брашова.

Фото: На одному з пагорбів можна розгледіти "голлівудський" напис BRASOV, який ввечері підсвічується ілюмінацією (unsplash.com/gloria-cretu)

По-друге, обов'язково заплануйте в маршруті подорожі місто Синая - відомий гірськолижний курорт, а за сумісництвом - колишня королівська резиденція. Саме королівськими замками Пелеш і Пелешор знамените це невелике містечко. Мисливський замок Пелеш - дуже красиво оформлений різьбленим деревом. Просто витвір дерев'яного зодчества Румунії.

За два кроки від нього знаходиться Пелішор, який часто залишається без уваги туристів. А даремно - всередині заховані приголомшливо красиві інтер'єри у стилі модерн і неймовірна "золота кімната". А зовні чудові замки оточують букові ліси, які в осінню пору покриваються багряним листям.

Фото: Замок Пелеш в місті Синая (unsplash.com/jeet-dhanoa)

Слідами Графа Дракули

Туристичний попит народжує пропозицію. Тому якщо людям хочеться бачити в кожному румунському замку притулок Дракули, то чому б, власне, і ні?

Мабуть, саме завдяки графу Дракула, про Румунію знають у всьому світі. І це не міфічний герой: така людина існувала насправді. Його звали Влад III Цепеш, і був він правителем Валахії, який правив в 15 столітті. Чимало людей посадив на кілок, за що його і прозвали "колосажателем" і кровопивцею. Досі по країні розкидано безліч замків, в яких нібито жив Дракула. Частина з них добре вціліли.

Фото: Сігішоара (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Першим у списку замків Дракули стоїть красень Бран, який спрямував шпилі гострих конусоподібних дахів у височінь трансільванського неба. Багато чого побачив на своєму віку цей замок. Кажуть, навіть пару раз в нього заїжджав сам Влад Цепеш під час одного зі своїх військових походів.

Незважаючи на те, що в Брані все притягнуто за вуха до історії з Дракулою, виглядає замок гідно, і майже збігається з описами притулку вампіра в книзі Брема Стокера. Замок побудований на краю великої кручі, оточений похмурими неприступними стінами, всередині ведуть вузькі і круті кам'яні сходи. Але Історичний факти невблаганні - це всього лише красива обгортка, наповнена туристичною мішурою і величезною кількістю людей.

Фото: Замок Бран (unsplash.com/dorothea-oldani)

Фото: Бран побудований на краю великої кручі, оточений похмурими неприступними стінами (unsplash.com/dorothea-oldani)

Є більш правдоподібна версія, де мешкав князь Валахії. Це невелике трансільванське містечко Сігішоара - місце народження Влада Цепеша. У цьому місці, до речі, навіть проводили Міжнародний конгрес дослідників Дракули, так що сумнівів в достовірності місця народження виникати не має.

Тут відмінно збереглася середньовічна атмосфера: старі замкові стіни і вежі, сходи галерей, історія яких пов'язана з князем.

Фото: Вулиці Сігішоари (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Містечко дуже затишне, і в ньому є що подивитися. Обов'язково варто піднятися на вежу, з якої видно пагорби, що оточують долину річки Тирнава-Маре. Прогулятися по середньовічному замку і його галереям, побувати в будинку, де жив і народився Влад Цепеш – тепер тут влаштований музей Дракули.

Всередині музею стоїть труна, в якій лежить людина, одягнена як Дракула. У найбільш невідповідний момент вона вистрибує з труни і лякає людей, а потім просить грошей на "прожиток". Вся експозиція оформлена у вампірському стилі і точно сподобається підліткам і любителям кривавих історій.

Гори і ущелини - від Біказа через Трансфегераш

Головні румунські красиві краєвиди знаходяться в горах. Трансільванські Альпи - окремий апендикс, що примостився до Карпатського хребта.

У румунських Карпатах побудовані відмінні дороги, якими легко дістатися на високогір'я. Від долин, оточених ланцюжком скелястих гір, замків на скельних вершинах, водоспадів і перевалів з божевільними серпантинами просто захоплює дух.

Фото: Південні Карпати або Трансільванські Альпи (wikipedia.org)

Одна з популярних гірських ущелин - Біказ, розташована на північному сході Румунії в Східних Карпатах, в жудецах (областях) Нямц і Харгіта. Ущелина починається від водосховища Ізворул Монтенул, яке простягнулося на десятки кілометрів, впираючись в колосальних розмірів дамбу з тією ж назвою - Біказ. Унікальна ущелина з'явилася завдяки роботі річки, яка прорубала в скелях глибоку ущелину.

Згодом тут проклали дорогу, яка вважається однією з наймальовничіших в Румунії. Скелі буквально нависають над вузькою смугою асфальту, яка в'ється по дну ущелини, а потім різко крутим серпантином піднімається вгору на схил гори.

Найвужче місце в ущелині зветься "Ворота пекла" - тут настільки вузько, що скелі довелося підпилювати, щоб змогли проїхати не тільки автомобілі, але і туристичні автобуси.

Фото: Ущелина Біказ (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Ще одна hумунська "родзинка" - це Трансфегерашское шосе (Transfăgărăşan), сама високогірна траса Європи, що з'єднує Валахію і Трансільванію.

Ця дорога не поступається за крутизною і красою норвезьким Сходах Тролів (Trollstigen). Покататися заплутаними серпантинами Трансфергаша можна тільки 3-4 місяці у році: з червня по вересень, коли траса звільняється від снігових покривів.

Фото: Transfăgărăşan - найбільш високогірна траса Європи, що з'єднує Валахію і Трансільванію (unsplash.com/umit-yildirim)

Якість покриття - виняткова, але безпечний рух можливий тільки коли траса остаточно висихає після танення снігів. Трансфегераш був побудований Миколою Чаушеску - румунський диктатор після нападу СРСР на Чехословаччину у 1968 році боявся долі сусідів. Тому побудував дорогу високого в горах - на випадок, якщо доведеться терміново перебазуватися з Бухареста в гори.

Перевал і високогірний тунель знаходиться на висоті 2034 метрів. Будівництво було вкрай небезпечним і важкодоступним. Тільки за офіційною інформацією, при будівництві загинуло не менше 40 осіб.

Підземне царство солі: Саліна Турда й Саліна Прайд

Румунські гори приховують чимало секретів. Один з них - соляні печери, заховані глибоко під землею. Сіль на території Румунії добували ще за часів Римської імперії. А соляні шахти з'явилися у 19 столітті за часів промислової індустріалізації.

З часом видобуток солі припинився, рудники довго пустували, поки 20 років тому з них не зробили туристичні атракції. Причому таких шахт в Румунії кілька, але найвідоміші – це Саліна Турда і Саліна Прайд.

Саліна Турда - найвідоміша соляна шахта Румунії. Знаходиться недалеко від міста Клуж Напока. Саліна Турда - це справжній розважальний центр, тільки розташований він глибоко під землею. Висота склепінь шахти досягає 112 метрів. В ній є власне підземне озеро глибиною до 8 метрів, яким можна покататися на човниках.

Фото: Саліна Прайд (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут є дитячий майданчик і колесо огляду, амфітеатр і навіть церковний вівтар, вирізаний теж з солі. У Саліні Турда можна пограти в мінігольф, боулінг, теніс, просто гуляти і розглядати стіни, на яких виблискують гігантські соляні сталактити.

Соляна шахта Саліна Прайд розташована за 10 кілометрів від курортного містечка Совата, де досі б'ють джерела з мінеральною солоною водою, уздовж яких розташувалися елегантні санаторії. Колишній соляний видобуток Саліна Прайд - один з найбільших в Європі, колись виявили жителі Римської імперії. Тепер же величезні підземні шахти і порожнечі перетворили на підземний парк розваг.

Попри те, що шахти досить старі, їх гранітні склепіння дуже міцні і надійні. Пішки всередину Саліна Прайд потрапити неможливо. Щоб дістатися всередину шахти, потрібно купити квиток і сісти на автобус, який курсує в шахту і назад кожні 15 хвилин. Потім ще пішки спускатися сходами вглиб гори.

Фото: Спуск в Саліна Прайд (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

У величезних кам'яних залах є безліч розваг для всієї родини: мотузкові парки, батути, гойдалки, тенісні столи, столики для пікніка, кафе і бари, сувенірні магазини і навіть своя церква під землею.

Чим в цій локації займаються люди? Тут можна спокійно провести цілий день. Багато беруть з собою дитячі велосипеди і самокати, бадмінтон, ракетки для настільного тенісу, м'ячі. А хтось просто спускається, щоб пробігтися по підземних залах, насичуючи легені солоним корисним для здоров'я повітрям.

Нагадаємо, раніше Ірина Савіна поділилася досвідом поїздки з України до Румунії за вакцинацією і про те, як отримала COVID-паспорт ЄС для подорожей.

Також пропонуємо почитати про кращі локації, де можна продегустувати сири, рибу та вино в Бессарабії.