Високі витрати. У скільки обійдеться Європі прийом біженців з України

З тих пір, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого, в ЄС прибуло більше чотирьох мільйонів українських біженців, і незабаром можуть прибути ще більше. Економісти з Брюсселя оцінюють потенційні витрати Євросоюзу на їх розміщення у 40 мільярдів євро до кінця року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Infomigrants.net.

За оцінками економіста Брюссельського аналітичного центру Bruegel Жолта Дарваса, розміщення мільйонів українських біженців може обійтися країнам ЄС в 43 мільярди євро у 2022 році.

Оцінки засновані на припущенні про те, що загальна кількість біженців, які переїдуть з України в ЄС, складе 5,7 мільйона осіб. При цьому дві третини з них зажадають державної підтримки в середньому на дев'ять місяців.

За оцінками аналітичного центру, більшість витрат, швидше за все, понесуть в основному чотири країни-члени ЄС, що межують з Україною. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина.

Згідно з його прогнозами, витрати складуть 21 млрд євро (3,3% ВВП) для Польщі, 5,4 млрд євро (2,1%) для Румунії, 3,3 млрд євро (2,0%) для Угорщини і 2,5 млрд євро (2,4%) для Словаччини.

Фото: Найбільше витрат на розміщення біженців понесуть сусідні з Україною країни (Getty Images)

"Нерівний розподіл витрат на прийом українських біженців означає, що принаймні деякі з них повинні бути розподілені, тому було б непогано створити новий фонд ЄС. Потрібно ще понад 10 мільярдів євро від ЄС на прийом біженців", - припустив економіст.

Він зазначив, що ЄС вже мобілізував ще не витрачені кошти з бюджету ЄС на те, щоб впоратися кризою через приплив українських біженців (420 мільйонів євро для приймаючих країн). Також 10 мільярдів євро з фонду Next Generation ЄС були перерозподілені на ці цілі. Але, за його словами, буде потрібно ще більше коштів.

Жолт Дарвас не згадав, скільки грошей ЄС доведеться витратити на розміщення українців, якщо війна триватиме довго. Але зазначив, що "у міру того, як біженці починають працювати, їм потрібно менше державної підтримки і вони самі починають платити податки до державного бюджету".

За словами економіста, "за десятиліття або близько того чистий фінансовий ефект від приїзду біженців близький до нуля або навіть позитивний, в залежності від характеристик груп біженців, їх професійних навичок і ефективності національних інститутів з точки зору їх інтеграції в суспільство".

Він допустив, що значно простіше це буде зробити, якщо українців будуть підтримувати місцеві органи влади, пропонувати мовні курси й швидкий процес сертифікації їх професійних навичок.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі спостерігається нестача робітників через те, що українці їдуть додому. Вони хочуть захищати свою країну під час війни.

Також з початку війни з Росією в Україну повернулося 870 тисяч громадян.