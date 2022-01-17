Вийшов за смугу. З'явилося відео посадки літака у Мінському аеропорту у сильний снігопад

У Національному аеропорту Мінська зі злітно-посадкової смуги викотився пасажирський літак, повідомляє People.onliner.by з посиланням на пресслужбі Нацаеропорту. Через це затрималися й інші рейси.

"Приблизно об 11:45 під час сильного снігопаду і хуртовини Airbus А-320 авіакомпанії "Узбецькі авіалінії", який виконував рейс сполученням Ташкент-Мінськ, успішно приземлився в Національному аеропорту. Однак у момент рулювання викотився за межі злітно-посадкової смуги", — кажуть у пресслужбі аеропорту.

На борту було 115 пасажирів, ніхто з них не постраждав. На місці працювали аварійно-рятувальні служби, а потім літак був відбуксований до місця стоянки.

Один із пасажирів, який представився Геннадієм і летів цим рейсом з Узбекистану до Білорусі, розповів виданню Onlíner про те, що сталося.

"Мені здалося, що пілот перелетів (злітно-посадкову смугу. — Прим. Onlíner), дуже м'яко сів, заздалегідь ввімкнув реверс і ми дуже швидко викотилися в поле. Відразу було зрозуміло: щось сталося, — зазначає він. За словами мінчанина, служби приїхали дуже швидко: хвилини за три".

За його словами, проблема в тому, що ніхто ні про що не інформував пасажирів.

"Стюардеси кричали" Сидіть на місці! ", пілот нічого не повідомив про подію голосовою командою. Через 10 хвилин після посадки мені вдалося запитати у стюардеси, що сталося, — вона відповіла, що ми виїхали зі смуги", — розповів Onlíner пасажир.

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