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Виїхали без документів. Як українцям оформити закордонний паспорт в Європі

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Середа 18 травня 2022 16:21
Виїхали без документів. Як українцям оформити закордонний паспорт в Європі Фото: Допомога біженцям із України в Європі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Біженцям радять звертатися тільки до офіційних представництв України за кордоном

Багато українських біженців виїжджають за кордон без закордонного паспорта, бо просто не встигли його оформити. Це дозволяється, однак все ж бажано оформити закордонний документ вже після прибуття до місця призначення. Тим більше, що така можливість є в українських закордонних відомствах.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як отримати закордонний паспорт після того, як біженці виїхали в ЄС.

Чому варто оформити закордонний паспорт, виїхавши до Європи

З дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну переважна більшість країн Європейського Союзу значно спростила в’їзд громадянам України, які були змушені рятуватися від війни. Так, у перші дні бойових дій багатьох впускали до Польщі навіть взагалі без документів.

Але у Держприкордонслужбі України не виключають, що прикордонники суміжних країн можуть вимагати і діючі визначені угодами документи для перетину кордону нашими громадянами.

"Тому ми звертаємося до громадян, які зараз виїжджають за кордон, за можливості робити собі закордонні паспорти, оскільки українці можуть стикатися з ситуаціями в іншій країні, коли їм знадобиться такий паспорт", - каже у коментарі РБК-Україна спікер відомства Андрій Демченко.

Також він радить за можливості оформляти необхідні документи в посольствах. У тому числі – тимчасове посвідчення на повернення в Україну.

Виїхали без документів. Як українцям оформити закордонний паспорт в Європі

Фото: Закордонний паспорт громадянина України можна отримати в українських відомствах в ЄС (bank.gov.ua)

Куди звертатися для оформлення паспорту. Алгоритм дій

  • напишіть заяву до правоохоронних органів або до представників відомства з питань іноземців. Там можна отримати відповіді на існуючі у вас запитання і вирішити, як діяти далі;
  • обов'язково подзвоніть і запишіться на прийом до посольства або консульства України в тій країні, де ви зараз перебуваєте. Там можна отримати тимчасовий документ — посвідчення громадянина України;
  • звернутися до посольства або консульства України, щоб отримати необхідний український закордонний паспорт.

Де оформити закордонний паспорт у ЄС

Оформити цей документ можна в посольствах та консульствах України. Повний їх перелік можна знайти на сайті МЗС України у списку по кожній країні.

Записавшись до закордонного украхнського відомства, треба взяти ті документи, які у вас із собою ж на момент вихзду з України. Мінімальний список такий:

  • Паспорт або ID (до 14 років свідоцтво про народження)
  • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП або раніше ІПН)
  • внутрішній паспорт громадянина України

Якщо документи у спішці були загублені, або просто не взяті з собою з інших причин, українці також мають право на в’їзд до ЄС та отримання тимчасового захисту у будь-якій країні союзу.

На практиці після перетину кордону до країн Європи в українців виникає велика кількість питань щодо процедури оформлення тимчасових документів та отримання нових. Тому їм рекомендують не користуватися послугами посередників, а звертатися в офіційні інстанції напряму.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українцям документи для повернення в Україну.

Також Держприкордонслужба просить українців оформлювати після виїзду в ЄС закордонні паспорти.

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