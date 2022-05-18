Выехали без документов. Как украинцам оформить загранпаспорт в Европе

Беженцам советуют обращаться только в официальные представительства Украины за рубежом

Многие украинские беженцы выезжают за границу без загранпаспорта, потому что просто не успели его оформить. Это разрешается, однако все же желательно оформить заграничный документ уже по прибытии к месту назначения. Тем более, что такая возможность есть в украинских зарубежных ведомствах.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как получить загранпаспорт после того, как беженцы выехали в ЕС.

Почему стоит оформить загранпаспорт, выехав в Европу

Со дня полномасштабного вторжения России в Украину подавляющее большинство стран Европейского Союза значительно упростило въезд гражданам Украины, которые были вынуждены спасаться от войны. Так, в первые дни боевых действий многих впускали в Польшу и вовсе без документов.

Но в Госпогранслужбе Украины не исключают, что пограничники сопредельных стран могут требовать и действующие определенные соглашениями документы для пересечения границы нашими гражданами.

"Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые сейчас выезжают за границу, по возможности делать себе заграничные паспорта, поскольку украинцы могут сталкиваться с ситуациями в другой стране, когда им понадобится такой паспорт", - говорит в комментарии РБК-Украина спикер ведомства Андрей Демченко.

Также он советует по можимости оформлять необходимые документы в посольствах. В том числе - временное удостоверение на возвращение в Украину.

Фото: Заграничный паспорт гражданина Украины можно получить в украинских ведомствах в ЕС bank.gov.ua)

Куда обращаться для оформления паспорта. Алгоритм действий

напишите заявление в правоохранительные органы или к представителям ведомства по вопросам иностранцев. Там можно получить ответы на существующие у вас вопросы и решить, как действовать дальше;

обязательно позвоните и запишитесь на прием в посольство или консульство Украины в той стране, где вы сейчас находитесь. Там можно получить временный документ — удостоверение гражданина Украины;

обратиться в посольство или консульство Украины, чтобы получить необходимый украинский загранпаспорт.

Где оформить загранпаспорт в ЕС

Оформить этот документ можно в посольствах и консульствах Украины. Полный их перечень можно найти на сайте МИД Украины в списке по каждой стране.

Записавшись в зарубежное украинское ведомство, надо взять те документы, которые у вас с собой же на момент выхзду из Украины. Минимальний список такой:

Паспорт или ID (до 14 лет свидетельство о рождении)

Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП или ранее ИНН)

внутренний паспорт гражданина Украины

Если документы в спешке были утеряны, или просто не взяты с собой по другим причинам, украинцы также имеют право на въезд в ЕС и получение временной защиты в любой стране союза.

На практике после пересечения границы в страны Европы у украинцев возникает большое количество вопросов относительно процедуры оформления временных документов и получения новых. Поэтому им рекомендуют не пользоваться услугами посредников, а обращаться в официальные инстанции напрямую.

Напомним, мы писали, нужны ли украинцам документы для возвращения в Украину.

Также Госпогранслужба просит украинцев оформлять после выезда в ЕС загранпаспорта.