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Як після Другої світової. Гданськ допоможе відновлювати Маріуполь

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Четвер 14 квітня 2022 18:21
Як після Другої світової. Гданськ допоможе відновлювати Маріуполь Фото: Гданськ - місто-побратим Маріуполя (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Про майбутню співпрацю домовилися мери двох міст

Відновлення міста Маріуполя після війни проходитиме за участю польського портового міста Гданськ. Про це заявила президент міста Олександра Дулькевич.

Вона озвучила таке рішення на сесії міськради після онлайн-виступу міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, повідомляэ TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Yavp.pl.

Під час звернення до польських колег мер Маріуполя повідомив, що в місті повністю зруйновано понад 60% інфраструктури. На кінець березня там залишалося близько 160 тисяч жителів.

Люди не мали доступу до води, електрики, газу та зв'язку. За словами Вадима Бойченка, Маріуполь нагадує Гданськ в 1945 році після війни – практично повністю зруйнований.

Мер повідомив, що постійно звертається до міжнародних партнерів з проханням допомогти організувати гуманітарні коридори, щоб мирні жителі могли покинути Маріуполь.

Як після Другої світової. Гданськ допоможе відновлювати МаріупольФото: Звернення Вадима Бойченка на сесії міськради в Гданську (facebook.com/A.Dulkiewicz)

Він подякував полякам за надану допомогу та наголосив на важливості партнерства між Гданськом та Маріуполем.

Вадим Бойченко пообіцяв, що у відновленому Маріуполі одну з вулиць назвуть імені Гданська. У відповідь Олександра Дулькевич написала на своїй сторінці у Facebook, що і в Гданську знайдеться гідне місце для Маріуполя в міському просторі.

Нагадаємо, ми писали, що іспанське місто на тиждень перейменували в Україну.

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