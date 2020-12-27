Де зустрічати Новий рік: найбільш казкові і атмосферні місця України

Попри карантин, всім нам так хочеться подорожей! Особливо у новорічно-різдвяний період. Але навіщо їхати за кордон, якщо відчути свято і насолодитися зимовою казкою можна в Україні?

Тревел-журналіст і ведучий Нового каналу Макс Узол поділився своєю добіркою місць, де можна зустріти Новий рік, або просто відпочити в різдвяні дні. Тому записуйте топ 5 та вже плануйте, адже свята вже на носі!

Село Мигове, Чернівецька область – місце спокою та душевності

Це село подобається тим, що воно маленьке, спокійне, тихе, але має досить непогані готелі. Їх не так багато, але вони всі на класному рівні – є спа, гуцульська кухня, номери з дерев`яного зрубу та чудові краєвиди з вікон та балконів.

Також мені подобається Мигове тим, що там є крісельні підйомники й хороша гірка для лижників та сноубордистів. Класна можливість – екскурсія у гори, адже вони поруч.

Село Мигове (фото: instagram.com/bezumert)

До речі, мені підйом найбільше запам`ятався тим, що там я вперше заграв на трембіті та побудив усіх гуцулів. А ще для мене ця місцина особлива, адже саме тут ми з Олею (ведуча Нового каналу Оля Манько – дружина Макса – ред.) святкували першу річницю.

Макс і Оля святкували річницю в селі Мигово (фото: прес-служба Нового каналу)

Мукачево, Закарпаття – місце смакоти та традицій

Саме місто дуже красиве. Ще воно класне тим, що там є чани, де можна попаритись на морозному повітрі. Також раджу туди поїхати по гастроекскурсії. Можна напитися місцевих вин, наїстись сирів та м`ясного.

Але найбільше мене вразили екскурсії з дегустаціями повидла. Та будьте готові, що після закарпатських фірмових страв – жирненьких баноша, бограча та гуляша до вас можуть "прийти" кілька зайвих кілограмів.

А ще цікава штука – термальні купальні в Косино та Берегово. Унікальна можливість, я вважаю, купатись у басейні, який парує, та ловити ротом сніг.

Мукачево, замок "Паланок" (фото: instagram.com/yuretzsmile)

Чернівці – місто магії

Можу сказати, що в новорічний період – це головний конкурент Львову. По-перше, бути у місті австрійської архітектури зі старою бруківкою – це вже незвичайно. Ти наче десь за кордоном побував.

Якщо говорити про їжу, то там можна з`їсти український борщ у величезній чорній хлібині. Найяскравіше, що я запам`ятав, – це бельгійські вафлі. Вони чудово підсилюють атмосферу свята. І можуть бути, до речі, як солоні, так і солодкі.

Міський пейзаж у Чернівцях (фото: instagram.com/typical_cv)

Та найголовніше, про що не варто забувати, – Чернівецький університет. Він красивий у будь-яку пору року, але зі снігом на даху та навколо будівлі – виглядає просто магічно. Справжній український Гогвортс.

Обов'язково побродіть там по великим красивим залам та загляніть в університетську церкву. Там, до речі, колись знаходився один з найбільших комп’ютерів СРСР.

Чернівецький університет (фото: instagram.com/typical_cv)

Львів – місто казки та розваг

Львів (фото: instagram.com/lviv1256)

Я його поставив на четверту сходинку рейтингу, але вважаю, що сміливо можна називати лідером. Хоч яким би "попсовим" та розрекламованим він був, це не скасовує його чарівності.

Жодне місто України не має такої казкової та святкової атмосфери. З 19 грудня там розпочинаються святкування – ярмарки, ковзанка на площі, Святі Миколаї на кожному кроці, купа прикрашених ялинок.

Новорічна ялинка у Львові (фото: instagram.com/lviv1256)

До речі, не забудьте правильний розпорядок дня: зранку – кава, в обід – шоколад, а ввечері – наливки. Тоді новорічний вікенд точно вдасться. А жити, до речі, раджу у готелі "Замок Лева", який стилізований під замок. Круті відчуття.

Львів відмінно передає атмосферу новорічних свят (фото: прес-служба Нового каналу)

Замок Шенборнів в селі Карпати – королівський свято

Це, напевно, найекзотичніше місце в Україні, де можна зустріти Новий рік. Відгуляти новорічну ніч не у стилізації під замок, а у справжньому замку можливо. Найбільший прикол в тому, що він побудований за астрономічним принципом.

Тут є чотири вежі, що символізують пори року, дванадцять входів, що символізують місяці та 365 вікон, тобто, по кожному вікну на один день року. Тож дуже символічно знаходитись у замку саме у новорічну ніч.

Зараз там – санаторій, тож те оздоблення, що було за часів графства, на жаль, не збереглось. Але все одно круто розуміти, що ти живеш в замку. А ще там неймовірна територія, прогулюючись якою почуваєшся королем.

Замок Шенборнів в селі Карпати (фото: instagram.com/volodko_natalia)

Нагадаємо, раніше ми писали про стильні готелі в скандинавському стилі для комфортного відпочинку.

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