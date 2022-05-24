Зустрічали оплесками. До Канади прибув перший рейс з українськими біженцями

До країни доставлять 900 українців, яким дозволено здійснювати екстрені поїздки

Сотні українських біженців приземлилися в Канаді першим з трьох чартерних рейсів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Globalnews.ca.

Ксенія Зіненко вийшла з аеропорту Вінніпега після дев'ятигодинного перельоту з Польщі до столиці провінції Манітоби. 30-річна жінка - одна з більш ніж 300 громадян України, які летіли федеральним чартерним рейсом до Канади.

"Дуже втомилася. Але канадці дуже раді познайомитися з нами", — відповіла Зіненко після прибуття. Вона подорожувала з вісьмома іншими родичами, включаючи маму, сестру і сина.

Жінка каже, що її батькові та брату довелося залишитися в Миколаєві - вони обидва пішли захищати країну. За словами Зіненко, сім'я хотіла виїхати якнайдалі від Росії та не хотіла залишатися в Європі, тому вирішила переїхати до Канади.

Фото: Канада приймає українських біженців

"Це складно, але у нас немає вибору", — сказала вона. Рейс з Варшави до Вінніпега, який приземлився в міжнародному аеропорту імені Джеймса Армстронга Річардсона, був першим з трьох чартерних рейсів в міста Канади.

Міністр імміграції Шон Фрейзер заявив, що рейсами в Канаду будуть доставлені близько 900 українців, яким дозволено здійснювати екстрені поїздки.

Українців зустріла заступник прем'єр-міністра Христя Фріланд разом з прем'єр-міністром Манітоби Хізер Стефансон. Також в аеропорт прибули члени парламенту від Манітоби Ден Вандал, Джим Карр і Кевін Ламуре.

Українців, які прибули до Канади, зустрічали оплесками.

Христя Фріланд привіталася з ними українською мовою по внутрішньому зв'язку літака, а Хізер Стефансон подякувала українцям за те, що вони вибрали Манітобу і Канаду своїм "домом далеко від дому".

"Ми хочемо, щоб ви знали: ми вітаємо вас з відкритими обіймами й відкритими серцями... ми зробимо все, щоб ваше перебування було комфортним", — сказала вона.

"Це був дуже емоційний і хвилюючий день. Українці рятуються від війни, але насправді вони чекають, щоб Україна виграла війну", — сказала пізніше Фріланд журналістам.

Нагадаємо, раніше літаки SkyUp почали польоти по популярних маршрутах.