На курорти Європи і Туреччини. Літаки SkyUp почали польоти за популярними маршрутами

П'ять авіалайнерів орендували з українськими екіпажами

Літаки української авіакомпанії SkyUp знову перевозять пасажирів - лоукостер відновив польоти в Європі на п'яти літаках.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на avianews.com.

П'ять літаків SkyUp орендували на умовах мокрого лізингу (разом з українськими екіпажами) три: авіакомпанії Corendon Europe Airlines (Мальта), Tailwind Airlines (Туреччина) та Air Moldova.

Переговори по шостому лайнеру ще тривають, повідомили виданню в прес-службі перевізника.

Всього SkyUp зміг задіяти половину свого активного довоєнного флоту - п'ять з 15 авіалайнерів ще на початку лютого стояли на зберіганні в європейських аеропортах.

Фото: Літаки українського перевізника здійснюють по 5-6 рейсів на день (gettyimages.com)

За даними видання, з кінця квітня чотири Boeing 737-800 SkyUp літають з європейських аеропортів на курорти Європи, Туреччини та Африки, а також - на регулярних рейсах молдавської авіакомпанії Air Moldova з Кишинева.

Всі п'ять літаків здійснюють польоти максимально часто - по 5-6 рейсів на день. За умовами мокрого лізингу, перевізник надає літак у тимчасове користування з екіпажами і сам виконує технічне обслуговування. Завдяки такій співпраці на роботу повернулися 158 українських авіаторів.

"При укладанні угоди з партнерами ми ретельно перевіряємо, щоб у структурі їх власності не було бенефеціарів з Росії чи Білорусі. Ми не будемо літати в Росію, Білорусь та інші країни, щодо яких діє заборона Державіаслужби України", - повідомили в SkyUp.

Нагадаємо, ми писали, що українська авіакомпанія почала польоти в європейські столиці.