Сплеск COVID напередодні Різдва. В які країни Європи не варто планувати подорож: список

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності не радить подорожувати Європою напередодні Різдва. Франція, Португалія, Греція і Німеччина на цей момент входять до числа країн, найбільш постраждалих від COVID, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"Всього за тиждень до Різдва ситуація з COVID-19 залишається невигідною для всіх, хто планує поїхати в більшість країн-членів Європейського Союзу", - повідомляють у виданні.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) у свіжому оновленні карт показує, що більшість країн Європейського Союзу, як і раніше, значно страждають від COVID-19 і нового варіанту "Омікрон".

"Беручи до уваги підвищений рівень зараження і поширення нового штаму коронавірусу, ECDC настійно рекомендує всім утримуватися від будь-яких непотрібних поїздок у цей період", - йдеться на сайті.

За даними ECDC, майже всі країни ЄС/Шенгенської зони у цей час віднесені до "темно-червоної" зони. Це означає, що за останні два тижні в цих державах зареєстровано понад 500 випадків зараження на 100 000 жителів, а рівень позитивних результатів тесту перевищує 4%.

Куди небезпечно їхати. Країни ЄС, де найбільше нових хворих COVID

Фото: Нове оновлення карти ECDC по країнах Європи - рівень захворюваності COVID за два тижні (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)

Список країн, які вважаються найбільш постраждалими від коронавірусу на цей час за розрахунками ECDC, виглядає наступним чином:

Франція

Португалія

Греція

Німеччина

Ірландія

Бельгія

Нідерланди

Чехія

Польща

Словаччина

Угорщина

Австрія

Словенія

Ліхтенштейн

Литва

Данія.

"Поїздки у вищезгадані країни вкрай не вітаються, особливо для тих, хто не був вакцинований", — підкреслюють на сайті.

Фото: У Греції - один з найвищих рівнів захворюваності серед країн ЄС (unsplash.com/daan-huttinga)

Де ситуація з COVID не погіршилася та куди можна їхати туристам

За даними ECDC, сьогодні епідеміологічна ситуація більш-менш стабільна в таких країнах Європи:

Італія Іспанія Ісландія Швеція Фінляндія Болгарія Латвія Мальта Естонія.

"З усіх країн ЄС/Шенгенської зони найкраща ситуація на цю мить в Румунії. Два румунські регіони - "зелені", а решта - "помаранчеві". Початкові випадки захворювання новим штамом "Омікрон" пов'язували з подорожами в інші країни. Однак тепер більшість випадків зараження в основному відбуваються всередині країн. Це означає, новий варіант поширюється також на місцевому та регіональному рівнях", - зазначають у SchengenVisaInfo.com.

Нагадаємо, МАУ скоротила рейси до Італії через нові обмеження.

Також через жорсткі вимоги популярний курортний острів залишився без туристів.