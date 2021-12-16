Всього 45 іноземців. Через жорсткі вимоги популярний курортний острів залишився без туристів

Щоб потрапити на Балі, туристи стикаються з багатьма складними правилами, тому в країну поки що їде мало гостей

У 2021 році найпопулярніший у туристів з усього світу курортний острів Балі в Індонезії прийняв лише 45 іноземних туристів, попри те, що країна знову відкрилася для іноземних гостей, повідомляє CNN Travel.

Така низька кількість туристів була нещодавно зафіксована Центральним статистичним бюро Балі: вважали кількість гостей, які прибували у період із січня до жовтня 2021 року.

Низький турпотік ймовірно пов'язаний із суворими заходами прикордонного контролю.

У 2019 році на Балі було зафіксовано 6,2 міжнародного прибуття, а у 2020 — 1,05 мільйона.

"Це найнижча кількість іноземних туристів, які ми коли-небудь реєстрували", - сказав Ньоман Геде Гунадіка, голова відділу туризму провінції Балі.

Оскільки міжнародний аеропорт острова Нгурах-Рай у Денпасарі майже весь рік закрито та відкрився для міжнародних рейсів лише 14 жовтня, майже всі туристи приїхали на острів Балі на приватних яхтах.

До цього часу з аеропорту виконувалися лише внутрішні рейси, переважно зі столиці Індонезії Джакарти.

Тепер, щоб приїхати на Балі, іноземні туристи повинні дотримуватися суворих правил в'їзду у зв'язку з коронавірусом.

Які правила в'їзду на Балі для іноземців

Для в'їзду на Балі потрібні такі документи:

отримати бізнес-візу (вартістю 300 доларів США, нині туристичних віз немає);

пройти кілька ПЛР-тестів;

придбати спеціальне медичне страхування;

повний курс вакцинації Covid.

Крім того, вартість авіаперельоту на Балі зараз вища, ніж зазвичай. Це пояснюється відсутністю прямих рейсів.

На Балі всім навіть повністю вакцинованих людей вводять 10-денний карантин. Спочатку карантин був коротшим, але через поширення нового варіанту "Омікрон" карантин продовжили.

Фото: Через жорсткі вимоги острів Балі залишився без туристів (unsplash.com/alfiano-sutianto)

Така політика на Балі щодо іноземних відвідувачів визначається центральним урядом Джакарти, а не місцевою владою на острові, пише CNN Travel.

"При всіх цих перешкод нам важко очікувати, що на Балі приїдуть іноземні туристи", — розповідає Рей Сурявіджая, голова індонезійської асоціації готелів та ресторанів району Бадунг на Балі.

Також він висловив надію на покращення ситуації з туризмом у 2022 році та додав, що заповнюваність готелів на Балі зараз становить близько 35%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 січня у Домінікані змінено правила в'їзду для туристів.