Слідом за Wizz Air. Найбільший лоукостер Європи планує відновити польоти в Україну

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair планує відновити польоти з України восени цього року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

Очікується, що перші рейси з України вирушать 30-31 жовтня 2022 року. В компанії планують, що перші літаки компанії вилетять зі столичного аеропорту "Бориспіль" до Відня (Австрія), Риму, Мілана (Бергамо, Італія) а також Барселони (Іспанія).

Водночас даних щодо запланованих рейсів з інших українських міст на сайті поки немає. Попередньо наявні в системі бронювання рейси заплановані до кінця цього року. Також є можливість купити квитки й на 2023 рік.

Фото: Квитки на рейси Ryanair з України з'явилися у анонсах компанії (скріншот з сайту ryanair.com)

Раніше гендиректор популярного лоукостера Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну" після вторгнення Росії, як тільки це стане безпечно.

Відзначимо, минулого тижня першою серед авіакомпаній Wizz Air внесла українські аеропорти до системи бронювання авіаквитків.

У окремій публікації ми пояснювали, чи варто купувати квитки на рейси цієї компанії до завершення війни в Україні.