RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Слідом за Wizz Air. Найбільший лоукостер Європи планує відновити польоти в Україну

Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

У Ryanair з'явилися рейси з аеропорту "Бориспіль" до чотирьох європейських міст

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair планує відновити польоти з України восени цього року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

Очікується, що перші рейси з України вирушать 30-31 жовтня 2022 року. В компанії планують, що перші літаки компанії вилетять зі столичного аеропорту "Бориспіль" до Відня (Австрія), Риму, Мілана (Бергамо, Італія) а також Барселони (Іспанія).

Водночас даних щодо запланованих рейсів з інших українських міст на сайті поки немає. Попередньо наявні в системі бронювання рейси заплановані до кінця цього року. Також є можливість купити квитки й на 2023 рік.

Фото: Квитки на рейси Ryanair з України з'явилися у анонсах компанії (скріншот з сайту ryanair.com)

Раніше гендиректор популярного лоукостера Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair стане "першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну" після вторгнення Росії, як тільки це стане безпечно.

Відзначимо, минулого тижня першою серед авіакомпаній Wizz Air внесла українські аеропорти до системи бронювання авіаквитків.

У окремій публікації ми пояснювали, чи варто купувати квитки на рейси цієї компанії до завершення війни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
аэропорт Борисполь