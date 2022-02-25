Тисячі українських туристів "застрягли" за кордоном. Як найшвидше повернутися додому

Тим, хто опинився на момент вторгнення Росії в іншій країні, дають прихисток та пропонують допомогу

Тисячі українських туристів "застрягли" за кордоном через закриття повітряного простору України внаслідок нападу Росії.

Як повідомляє TRAVEL РБК-Україна, громадянам, які залишися в інших країнах, пропонують кілька варіантів: як повернутися чи перечекати певний час за кордоном.

Поради Міністерства закордонних справ: залишатися в іншій країні

Учора Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації українцям, які вимушено залишаються за кордоном через закриття українського неба.

"У зв’язку з цим рекомендуємо громадянам України, які перебувають за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання, слідкувати за подальшим розвитком подій, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua) та підтримувати зв’язок із відповідними посольствами/консульствами України для подальших інструкцій", - йдеться у повідомленні.

Контакти зазначені на головних сторінках веб-сайтів дипломатичних установ.

Це звернення також публікують на офіційних сторінках посольств України в різних країнах.

Фото: Туристам радять тимчасово залишатися в країнах перебування (gettyimages.com)

Мінінфраструктури: туристів зможуть евакуювати через Польщу

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив "Інтерфакс-Україна", що відомство домовилося з Польщею про евакуацію через її територію українських громадян, які залишилися за кордоном, пише "Європейська правда".

За даними видання, тільки в туроператора AZUR за кордоном залишаються 12,42 тисячі туристів.

Найбільше – в Египті (8,45 тисяч осіб) та Домінікані (1933 людей). Також по кілька сотень туристів "застрягли" в інших курортних країнах: Занзібарі, Мальдівах, Мексиці, Туреччині, на Кубі.

У найближчі 10-14 днів з Египту планує евакуювати близько 3 тисяч людей авіакомпанія Bees Airline.

Міністерство інфраструктури продовжує підрахунки громадян, які потребуватимуть повернення на батьківщину.

Фото: Туристи в Хургаді (unsplash.com/adrian-dascal)

Египет: всі готелі безплатно продовжать розміщення та харчування українців

Учора єгипетські готелі отримали листи з Єгипетської асоціації готелів і Міністерства туризму і старожитностей Єгипту про те, щоб безплатно продовжити розміщення українських гостей у зв'язку з російськими вторгненням в Україну, про що повідомило Посольство України в Єгипті на сторінці у Facebook.

У фахівця з підбору турів Марини Казакової в Египті перебувають 8 туристів.

"Вони безплатно залишаються в своєму готелі і своїх номерах до моменту, поки не з'явиться можливість їх вивезти", - розповіла вона РБК-Україна.

У соцмережах туристи у Єгипті підтверджують, що їх залишили в готелях після закінчення путівок і годують.

Деякі об'єкти в Єгипті пропонують прихистити українців на певний термін.

"У зв’язку з нинішніми умовами в Україні та закриттям аеропортів в Україні, є можливість на безкоштовне розміщення та проживання української сім’ї у комплексі "Нур плаза" без плати за проживання в Хургаді. Поки ситуація не стабілізується і вони знову повернуться до своєї країни", - йдеться в одному з таких оголошень.

Фото: Тисячі українських туристів залишаться в готелях Єгипту безкоштовно (unsplash.com/branden-leighty)

Пропонують домогти з проживанням і місцеві мешканці.

"У мене є ще одна гарна мебльована квартира. Я радий надати її в розпорядження Посольства України в Єгипті для розміщення деяких українських туристів, які зараз перебувають у Єгипті", - написав Gamal Ezzeldin Ayad про житло в Каїрі.

"Чекаємо на цивілізований груповий вивіз" - туристи

Одна з туристок, які "застрягли" за кордоном – Марина Казакова. Також в інших країнах перебувають ще 8 її клієнтів.

"Застрягла в Парижі. Мала сьогодні по плану вилітати. Звязалася з консульством, чекаю інформацію з вивізних рейсів. Довелося на кілька діб продовжувати проживання за свій рахунок", - розповіла вона.

За її словами, вона знаходиться у Франції в робочій поїздці. Частину її колег з туристичного бізнесу вчора вилетіли в Будепешт і Краків, а звідти вже будуть добиратися додому.

Фото: Туристи в соцмережах просять про допомогу (скріншот РБК-Україна)



"Застрягли" туристи і в інших локаціях – наприклад, самостійні мандрівники в Туреччині та ОАЕ. Через скасування рейсів вони шукають порад, як дістатися в Україну або знайти доступне розміщення в країні перебування.

Тим часом, в соцмережах з'явилися пости підтримки, де пропонують розмістити українців: в Стамбулі, Каппадокії, Азербайджані, Грузії (Гудаурі).

Фото: Туристам пропонують допомогу за кордоном (скріншот РБК-Україна)

"Воєнний стан - це форс-мажор, який обмежує відповідальність туроператора"

Туристам, які залишилися за кордоном у рамках пакетних турів, дав поради фахівець з туризму Максим Шахалов на сторінці в Facebook.

"Через закрите небо туроператори не можуть повернути вас в Україну, а деякі туроператори вирішили тимчасово призупинити свою операційну діяльність. Воєнний стан - це форс-мажор, який обмежує відповідальність тур оператора", - пояснює він ситуацію з точки зору туристичної компанії.

Він рекомендує туристам вжити таких заходів у першу чергу:

1. Звернутися до готельного гіда за роз'ясненнями, чи продовжать ваше проживання платно/безкоштовно у разі скасування рейсу.

2. Шукати самостійно житло найближчим часом вже зараз.

3. Купувати самостійно квитки ближче до України (Польща, Угорщина) та повертатися по землі,

4. Перелітати туди, де дешевше жити до нормалізації ситуації (наприклад, до Туреччини).

Обов'язково зареєструватись в системі "Друг".

Також ми писали, що на кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України.