Море та білосніжний пісок: найдоступніші за ціною країни для відпочинку влітку

Відпочити якісно та бюджетно – запит більшості туристів при бронюванні турів. Один із гарантованих способів заощадити – придбати путівку на умовах раннього бронювання з великим вибором готелів та знижками на проживання.

Якщо друге карантинне літо хочеться провести на закордонних курортах і при цьому вписатися в бюджет українських морів, пропонуємо добірку країн, куди можна вирушити влітку 2021 року без особливих складнощів і витрат.

Ми вибрали найдоступніші за правилами в'їзду, часом польоту і ціною країни, і навели вартість найдешевших турів при покупці в квітні.

Єгипет

Для поїздки в Єгипет потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше 72 годин до вильоту.

Фото: Готель в Єгипті (booking.com)

Також до 30 квітня туристи, що прилітають в Хургаду і Шарм-ель-Шейх, звільнені від платні за візу.

Провести удвох тиждень у другій половині червня в Шарм-ель-Шейху можна за ціною від 17400 гривень в 3* готелі з харчуванням "все включено".

Туреччина

Для в'їзду в країну потрібно заповнювати електронну декларацію про стан здоров'я, в якій вказувати актуальний номер телефону. Після заповнення форми пасажир отримає персональний HES-код для відслідковування його контактів з COVID-хворими. Заповнену анкету потрібно буде пред'являти при посадці в літак, відвідуванні ресторанів, торгових центрів і в транспорті. В силі залишається вимога ПЛР-тесту за 72 години до прильоту.

Тижневий відпочинок на двох у 3* готелі в Аланії зі сніданками зараз можна придбати за ціною від 14000 гривень з вильотом в середині червня, а з харчуванням "все включено" – від 15600 гривень.

Фото: Пляж у Кемері в Туреччині (booking.com)

Болгарія

З 1 травня в країні збираються відкрити туристичний сезон. Туристи на в'їзді в країну повинні надати один з таких документів:

- сертифікат про вакцинацію;

- довідку про наявність антитіл до COVID;

- негативний результат ПЛР-тесту.

За даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, для громадян України до 30 квітня залишається в силі вимога в'їзду в Болгарію з наявністю негативного ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до перетину кордону.

Відпочити в Болгарії з середини червня удвох в 3* готелі з харчуванням "все включено" в Золотих пісках можна за ціною від 17000 гривень.

Фото: Відпочинок в Болгарії (pixabay.com)

Грузія

Для поїздки в Грузію необхідно заповнити форму реєстрації, в якій потрібно вказати місце проживання в Грузії. Також - зробити ПЛР-тест за 72 години до перетину кордону. Подорожувати в Грузію можна тільки повітряним транспортом.

Повторний тест необхідно буде здати в Грузії на третій день перебування. У разі необхідності 14-денну самоізоляцію турист буде проходити своїм коштом в будь-якому зручному місці.

Тиждень в Батумі в середині червня в 3* готелі зі сніданками обійдеться від 17700 гривень за двох.

Фото: Курорт Кобулеті в Грузії (booking.com)

Чорногорія

Туристичний сезон обіцяють відкрити з 1 травня, з цих дат заплановані чартерні рейси з України.

За інформацією tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд українців дозволяється з однією з довідок про стан здоров'я:

- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до поїздки;

- тест на антитіла (класу IgG), зроблений не пізніше 30 днів;

- підтвердження вакцинації другою дозою вакцини, менш ніж за 7 днів до в'їзду.

Провести тижневу відпустку в сонячній країні на курорті Будва можна за ціною від 19500 гривень в 3* готелі з сніданками.

Фото: Курорт у Чорногорії (booking.com)

Хорватія

В'їзд до Хорватії дозволено українським туристам при наявності ваучера про оплату готелю або іншого місця розміщення, включаючи яхти.

Необхідно буде пред'явити один з трьох варіантів документів про COVID-безпеку:

- негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 48 годин до вильоту;

- негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2;

- сертифікат вакцинації.

У квітні купити тур до Хорватії в 3* готелі без харчування в Макарскій пожно за ціною від 25000 гривень на двох з авіаперельотом на другу половину червня.

Фото: Пляж в Хорватії (booking.com)

Кіпр

З 1 квітня дозволений в'їзд українцям без проходження карантину. На сайті посольства України в Республіці Кіпр описаний порядок в'їзду для українців.

- Зареєструватися на платформі CyprusFlightPass за добу до подорожі, отримати особисту картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass) - всі без винятку пасажири, в тому числі і діти.

- Мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (документ повинен бути англійською мовою).

- По прильоту на Кіпр пройти повторний ПЛР-тест (вартість 30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро - в аеропорту Пафосу). Результат тесту буде переданий мандрівникові через SMS протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на домашній самоізоляції.

У випадку, якщо турист захворіє COVID, кіпрська влада обіцяє безкоштовно лікувати, годувати та поїти.

Тиждень на Кіпрі на двох в 3* готелі зі сніданками на курорті Пафос обійдеться від 20700 гривень.

Фото: Відпочинок на Кіпрі (booking.com)

Туніс

Громадянам України дозволено в'їзд в Туніську Республіку за умови надання негативного тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до поїздки і проходження 48-годинної самоізоляції після прибуття в Туніс. При цьому прилітати на відпочинок можна тільки чартерними рейсами у складі організованих туристичних груп.

Після в'їзду треба здати повторний ПЛР-тест. Якщо результат буде негативним, то самоізоляція припиняється, а якщо позитивний, то продовжується або ж туриста відвезуть в спеціальний медичний центр.

Фото: Курорт в Тунісі (pixabay.com)

Вартість тижневого відпочинку в 3* готелі зі сніданками в Хаммаметі обійдеться від 20750 гривень за двох.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок в Хорватії навесні.

Також повідомлялося, що готелі в Туреччині почали штрафувати за фальшивий пісок.