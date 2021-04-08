Море та білосніжний пісок: найдоступніші за ціною країни для відпочинку влітку

Скільки коштують тури на закордонні курорти у новому сезоні
Відпочити якісно та бюджетно – запит більшості туристів при бронюванні турів. Один із гарантованих способів заощадити – придбати путівку на умовах раннього бронювання з великим вибором готелів та знижками на проживання.
Якщо друге карантинне літо хочеться провести на закордонних курортах і при цьому вписатися в бюджет українських морів, пропонуємо добірку країн, куди можна вирушити влітку 2021 року без особливих складнощів і витрат.
Ми вибрали найдоступніші за правилами в'їзду, часом польоту і ціною країни, і навели вартість найдешевших турів при покупці в квітні.
Єгипет
Для поїздки в Єгипет потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше 72 годин до вильоту.
Фото: Готель в Єгипті (booking.com)
Також до 30 квітня туристи, що прилітають в Хургаду і Шарм-ель-Шейх, звільнені від платні за візу.
Провести удвох тиждень у другій половині червня в Шарм-ель-Шейху можна за ціною від 17400 гривень в 3* готелі з харчуванням "все включено".
Туреччина
Для в'їзду в країну потрібно заповнювати електронну декларацію про стан здоров'я, в якій вказувати актуальний номер телефону. Після заповнення форми пасажир отримає персональний HES-код для відслідковування його контактів з COVID-хворими. Заповнену анкету потрібно буде пред'являти при посадці в літак, відвідуванні ресторанів, торгових центрів і в транспорті. В силі залишається вимога ПЛР-тесту за 72 години до прильоту.
Тижневий відпочинок на двох у 3* готелі в Аланії зі сніданками зараз можна придбати за ціною від 14000 гривень з вильотом в середині червня, а з харчуванням "все включено" – від 15600 гривень.
Болгарія
З 1 травня в країні збираються відкрити туристичний сезон. Туристи на в'їзді в країну повинні надати один з таких документів:
- сертифікат про вакцинацію;
- довідку про наявність антитіл до COVID;
- негативний результат ПЛР-тесту.
За даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, для громадян України до 30 квітня залишається в силі вимога в'їзду в Болгарію з наявністю негативного ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до перетину кордону.
Відпочити в Болгарії з середини червня удвох в 3* готелі з харчуванням "все включено" в Золотих пісках можна за ціною від 17000 гривень.
Грузія
Для поїздки в Грузію необхідно заповнити форму реєстрації, в якій потрібно вказати місце проживання в Грузії. Також - зробити ПЛР-тест за 72 години до перетину кордону. Подорожувати в Грузію можна тільки повітряним транспортом.
Повторний тест необхідно буде здати в Грузії на третій день перебування. У разі необхідності 14-денну самоізоляцію турист буде проходити своїм коштом в будь-якому зручному місці.
Тиждень в Батумі в середині червня в 3* готелі зі сніданками обійдеться від 17700 гривень за двох.
Фото: Курорт Кобулеті в Грузії (booking.com)
Чорногорія
Туристичний сезон обіцяють відкрити з 1 травня, з цих дат заплановані чартерні рейси з України.
За інформацією tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд українців дозволяється з однією з довідок про стан здоров'я:
- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до поїздки;
- тест на антитіла (класу IgG), зроблений не пізніше 30 днів;
- підтвердження вакцинації другою дозою вакцини, менш ніж за 7 днів до в'їзду.
Провести тижневу відпустку в сонячній країні на курорті Будва можна за ціною від 19500 гривень в 3* готелі з сніданками.
Фото: Курорт у Чорногорії (booking.com)
Хорватія
В'їзд до Хорватії дозволено українським туристам при наявності ваучера про оплату готелю або іншого місця розміщення, включаючи яхти.
Необхідно буде пред'явити один з трьох варіантів документів про COVID-безпеку:
- негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 48 годин до вильоту;
- негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2;
- сертифікат вакцинації.
У квітні купити тур до Хорватії в 3* готелі без харчування в Макарскій пожно за ціною від 25000 гривень на двох з авіаперельотом на другу половину червня.
Фото: Пляж в Хорватії (booking.com)
Кіпр
З 1 квітня дозволений в'їзд українцям без проходження карантину. На сайті посольства України в Республіці Кіпр описаний порядок в'їзду для українців.
- Зареєструватися на платформі CyprusFlightPass за добу до подорожі, отримати особисту картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass) - всі без винятку пасажири, в тому числі і діти.
- Мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (документ повинен бути англійською мовою).
- По прильоту на Кіпр пройти повторний ПЛР-тест (вартість 30 євро в аеропорту Ларнаки та 32 євро - в аеропорту Пафосу). Результат тесту буде переданий мандрівникові через SMS протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на домашній самоізоляції.
У випадку, якщо турист захворіє COVID, кіпрська влада обіцяє безкоштовно лікувати, годувати та поїти.
Тиждень на Кіпрі на двох в 3* готелі зі сніданками на курорті Пафос обійдеться від 20700 гривень.
Фото: Відпочинок на Кіпрі (booking.com)
Туніс
Громадянам України дозволено в'їзд в Туніську Республіку за умови надання негативного тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до поїздки і проходження 48-годинної самоізоляції після прибуття в Туніс. При цьому прилітати на відпочинок можна тільки чартерними рейсами у складі організованих туристичних груп.
Після в'їзду треба здати повторний ПЛР-тест. Якщо результат буде негативним, то самоізоляція припиняється, а якщо позитивний, то продовжується або ж туриста відвезуть в спеціальний медичний центр.
Фото: Курорт в Тунісі (pixabay.com)
Вартість тижневого відпочинку в 3* готелі зі сніданками в Хаммаметі обійдеться від 20750 гривень за двох.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок в Хорватії навесні.
Також повідомлялося, що готелі в Туреччині почали штрафувати за фальшивий пісок.