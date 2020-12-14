Шрі-Ланка відкривається для українців: що потрібно знати туристам

Фото: Шрі-Ланка (pixabay.com)

Побоювання не підтвердилися: країна все ж відкривається для іноземних гостей

Туристичний ринок довго чекав хоч якісь новини про відкриття однієї з найбільш популярних серед туристів екзотичних країн - Шрі-Ланки. І вже на вихідних була оприлюднена інформація про те, що за підтримки Міністерства по туризму Шрі-Ланки туристи зможуть відвідати країну, починаючи із 28 грудня.

Погодьтеся, відмінний новорічний подарунок, адже тепер є можливість зустріти Новий рік на всіма улюбленому острові, ніжачись на золотому теплому піску.

Що з приводу правил в'їзду для туристів, які прилітають чартерними рейсами?

Віза має бути відкрита заздалегідь, через сайт міграційної служби Шрі-Ланки. Вартість залишається незмінною – 35 доларів з людини. Візу для дітей до 12 років не оплачують.

Для реєстрації на рейс необхідно буде надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше, ніж за 72 години до прибуття в країну.

Далі туристи вирушають до готелю, і після заселення їм буде проведено повторний тест вартістю 45 доларів з людини. Результат туристи отримають на свої мобільні телефони й після цього зможуть повноцінно відпочивати.

Така процедура комфортніша після тривалого рейсу, ніж проходження всіх формальностей в аеропорту.

ПЛР-тест позитивний: як бути?

Процедура дій досить проста: якщо тест, зроблений на Шрі-Ланці, виявиться позитивним, то туристів ізолюють в окремому номері у тому ж готелі, який він собі бронював.

Фото: Шрі-Ланка нарешті відкривається для туристів (pixabay.com)

Саме тому працюють тільки великі готелі, в яких 80 і більше номерів. Це дозволить без зусиль організувати карантинну зону та забезпечить комфортні умови всім туристам. Всі готелі пройшли перевірку на дотримання всіх норм, отримавши в результаті відповідні сертифікати.

Відвідувати або не відвідувати екскурсійні об'єкти

Екскурсійні програми, які проводили раніше, на жаль, поки заборонені. Але Шрі-Ланка – це не тільки пляжний відпочинок. Це ще й величезна кількість визначних пам'яток.

Тому одному з туроператорів дали дозвіл на проведення одноденних екскурсій для туристів. Групові екскурсії будуть проводитися у визначені дні. Туристи зможуть відвідати й сафарі в парку Яла, і Слонячий розплідник у Піннавелі, і знамените місто Галле, і голландський форт, і інші екскурсії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Єгипті у грудні пропонують суттєві знижки на проживання.

Також повідомлялося, чи подорожчають тури через нові правила для туркомпаній.