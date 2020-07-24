"Наче й немає карантину": чи носять насправді маски на закордонних курортах

Який запас масок брати з собою у відпустку за кордон – таке питання хвилює цього літа багатьох українців, які збираються відпочити на морі.

Багато хто не знає, де на курортах треба носити маски, а де – ні. Також не всім зрозуміло, наскільки суворо контролюють дотримання цього правила.

"Беріть із собою якомога більше масок"

Киянка Альона Гусєва збирається в серпні на один з курортів в Албанію. РБК-Украина вона каже, що візьме з собою на тиждень таку кількість масок, щоб їх можна було змінювати кілька разів на день.

"Моя подруга нещодавно побувала у цій країні. Розповідала, що на курорті масок не носить практично ніхто з туристів, і за цим не особливо хтось стежить. Звичайно, до персоналу готелів і ресторанів це не відноситься. Вони зобов'язані носити засоби захисту скрізь", - розповідає вона.

За словами жінки, до туристам таких вимог не було.

"У подруги під час відпустки в Албанії було таке відчуття, що ніби й немає зовсім карантину. Люди гуляли по вулицях, засмагали на пляжі, в масках вона не бачила практично нікого.Тобто все розраховано на особисту свідомість туриста. Моя думка така: якщо не хочете захворіти – беріть з собою якомога більше масок. Хоча б тому, що їх потрібно змінювати кожні дві години", - говорить вона.

Чи треба носити маски в готелях?

Цього літа маски туристам в готелях носити не треба, кажуть РБК-Україна представники туроператорів. Такої вимоги не висували для наших туристів ні в Туреччині, ні в Єгипті, каже Ольга Дяченко, гендиректор туроператора "Siesta".

"Туристам дозволяють не носити маски ніде в готелях", - зауважує вона.

У той же час правила для самих готелів країни висувають досить жорсткі, кажуть у компанії "Tex Tour".

За даними туроператора, у всіх готелях Єгипту, Туреччини та Албанії персонал повинен знаходитися строго в масках і дотримуватися дистанції як мінімум у півтора метри від гостей.

Фото: Відпочинок в Єгипті (pixabay.com)

Також в цілях безпеки в багатьох готелях з номерів навіть прибрали елементи декору. Не видають і халати, а обслуговуючий персонал не може заходити до кімнати, коли там відпочивають гості, повідомляють у "Travel Professional Group".

Всі співробітники готелів обов'язково проходять сертифікацію по обізнаності та дотримання правил безпеки. Дезінфекція багажу гостей проводиться не тільки в аеропортах, але і в готелях.

Також треба бути готовим до того, що у всіх зонах відпочинку по кілька разів на день вам можуть проводити температурний скринінг, кажуть в компанії. Такі правила були введені для дотримання протоколів безпеки на базі вимог та рекомендацій ВООЗ, щоб уникнути зараження COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити у випадку втрати паспорта за кордоном під час відпустки.

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