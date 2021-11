Вперше в історії Airbus A340 приземлився в Антарктиді. Чому немає рейсів на найбільш незвіданий континент у світі

Вперше в історії літак Airbus A340 приземлився в Антарктиді, повідомляє CNN Travel. Політ організувала компанія Hi Fly, яка спеціалізується на оренді та обслуговуванні літаків. Hi Fly 801 здійснив рейс з Кейптауна у Південній Африці у вівторок, 2 листопада.

Рейс літака замовили Wolf's Fang - новий проект антарктичної туристичної компанії White Desert, які займаються організацією поїздок на найпівденніший континент світу.

Екіпаж Hi Fly 801 (і його зворотний рейс в Кейптаун, Hi Fly 802) очолював капітан Карлос Мірпурі, який також є віце-президентом Hi Fly.

Кожен з двох польотів тривав від п'яти до п'яти з половиною годин. Повідомляється, що команда провела менш як три годин на землі в Антарктиді, подолавши 2500 морських миль.

Чому в Антарктиду не літають літаки

"Злітно-посадкова смуга з блакитним льодом на території Wolf's Fang позначена як аеропорт рівня С, хоча технічно вона аеропортом не є. Через вкрай складні умови туди може літати тільки вузькоспеціалізований екіпаж", - пояснюють у публікації.

"Чим складніше, тим краще", - записав Міпурі у своєму капітанському журналі.

В Антарктиді немає запасних аеродромів і служб управління повітряним рухом. Також тут відсутня будь-яка інфраструктура для перельотів.

Фото: Перший рейс Airbus A340 до Антарктиди (rtvi.com)

"Нарізання" канавок уздовж злітно-посадкової смуги виконується за допомогою спеціального обладнання, і після очищення і різьблення ми отримуємо адекватний коефіцієнт гальмування. Тут є злітно-посадкова смуга довжиною 3000 метрів. Посадка важкого A340 проблемою не стала", — розповідає він виданню.

Хоча блакитний лід - дуже красиве видовище, він все ж може доставляти пілотам проблеми через сильну яскравість.

Втім, пілот Міпурі додав: "Відображення приголомшливе, і правильні окуляри допомагають налаштувати погляд між горизонтом і приладами".

Успішно приземлитися складно й через характерне для Антарктиди атмосферне явище: снігову імлу, при якій і земля, і небо – однаково білого кольору, і візуальної межі між ніби ними немає.

До слова, це явище вже ставало причиною катастрофи екскурсійного рейсу у 1979 році, коли Douglas DC-10 просто влетів у діючий вулкан Еребус висотою у 3794 метри. Також при низьких температурах виникає проблема замерзання палива: на континенті не можна залишатися довго.

Фото: Блакитний лід, що покриває озеро Фріксел у Трансантарктичних горах (uk.wikipedia.org)

Коли провели перший політ на континент

Першим зареєстрованим польотом в Антарктиду був моноплан Lockheed Vega 1 у 1928 році. Пілотом став Джордж Хюберт Вілкінс, австралійський військовий льотчик і дослідник. Він вирушив у рейс з острова Десепшн на Південних Шетландських островах. Проект фінансував американський магнат видавничого бізнесу Вільям Рендольф Херст.

Подібні короткі дослідницькі польоти дозволили вченим і картографам отримати важливу інформацію про топографію Антарктиди. Втім, на континенті немає аеропорту і донині. Але є 50 злітно-посадкових смуг.

Як зазначає авіаційний веб-сайт Simple Flying, російська антарктична дослідницька станція в період з 2019 по 2020 рік організувала півдюжини пробних польотів на свою злітно-посадкову смугу континенту. Вони були виконані на широкофюзеляжних літаках.

Незвідані території. Рейсів може стати більше

Антарктида вважається найбільш незвіданим континентом світу. Лише деякі країни ведуть там науково-дослідницьку діяльність. Серед них - і Україна.

Близько 90% туристів в Антарктиду прибувають на кораблях. Це зазвичай дорогі поїздки, пишуть у CNN.

"Приземлення А340 на крижану злітно-посадкову смугу означає, що в майбутньому таких посадок буде більше", — зазначають публікації.

В цей час Сполучені Штати є найбільшим "джерелом" туризму на Антарктиду. Друге місце нещодавно посів Китай, і експерти припускають, що через кілька років країна очолить список держав, з яких сюди їдуть найчастіше, відзначають в іншій статті CNN Travel.

Фото: Територіальний поділ Антарктиди (uk.wikipedia.org)

Деякі напрямки, такі як Аргентинський курортне місто Ушуайя та австралійський Хобарт, заробляють на туристах через те, що їх порти розташовуються найближче до Антарктиди.

Експерти припускають, що в наступному десятилітті кілька круїзних компаній відкриють маршрути по Антарктиді, і все більше туристичних компаній будуть інвестувати в інфраструктуру континенту.

"Ніхто не може відповісти на питання, кому належить Антарктика", - говорить виданню Клаус Доддс, професор геополітики Лондонського університету та автор кількох книг про полярні регіони. Вчений нагадує, що Антарктида була першим континентом, повністю вільним від ядерної зброї. Він також повністю демілітаризований.

Фото: Український прапор на станції "Академік Вернадський" (uk.wikipedia.org)

В середині минулого століття була введена заборона на використання військової техніки на території континенту. Держави уклали угоду, відповідно до якої на материку можна розгортати виключно наукову і дослідницьку діяльність. Країни навіть відмовилися претендувати на цей регіон.

Науково-дослідні роботи в Антарктиді веде й Україна. "Академік Вернадський" - єдина українська антарктична станція, яка розташовується на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Працює станція постійно. Головні її завдання - проведення наукових досліджень на континенті.

