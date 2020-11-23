Мало рейсів та напрямів: чому авіакомпанії облітають Україну стороною

Фото: Літак в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Чому так мало літаків в українському небі у порівнянні з іншими країнами

Сервіс Flightradar 24, який дозволяє відстежувати перельоти в реальному часі, давно став популярним серед українців, які цікавляться авіацією. Більшість з них з сумом відзначають, що повітряний простір над нашою країною в основному пустує. Хоча повітряний рух над територією наших сусідів - досить активний навіть попри пандемію.

Спробуємо з'ясувати, в чому ж справа і чи можемо ми сподіватися на повернення трафіку в українське небо. Розібратися у трендах українського неба нам допоможе "Украерорух" – державний провайдер послуг аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі нашої країни.

На сайті цієї організації представлена детальна статистика польотів, починаючи з перших років української незалежності.

Фото: Статистика кількості польотів в Україні з 1993 по 2019 рік (скріншот з сайту "Украероруху"/uksatse.ua)

Як на кількість рейсів вплинув "російський фактор"

Протягом багатьох років кількість польотів в Україні зростала. До 2014 року приріст загальної кількості польотів не спостерігався тільки у кризових 1998-му і 2009-му роках. При цьому частка транзитних польотів зросла в середньому до 40% (на початку 90-х) до 60% (напередодні Революції Гідності).

В основному Україну пролітали російські авіакомпанії на шляху до європейських столиць, а також авіакомпанії, що виконують рейси країнами ЄС та Азії.

Основний потік транзиту йшов над Чорним Морем, в Сімферопольському районі польотної інформації. Така ситуація дозволила Україні вибудувати в цілому сучасну систему аеронавігаційного обслуговування, оновити радіолокаційне обладнання, виховати нове покоління авіадиспетчерів.

Фото: Кількість рейсів, виконуваних в Європі в режимі реального часу станом на 20 листопада 2020 року. Помітна різниця між Україною та країнами ЄС (скріншот з сайту Flightradar 24)

Захоплення та окупація Криму нашим північним сусідом і закриття повітряного простору над Донбасом після катастрофи МН-17 перерізали основні транзитні маршрути на Близький Схід і Азію, які змістилися на схід чи захід. У 2015 році Україна заборонила польоти над своєю територією російським авіакомпаніям, після чого транзитний трафік знову відкотився до позначки в 40% у загальній структурі перевезень.

При цьому загальний обсяг перевезень у 2017-2019 роках продовжував зростати за рахунок рейсів з українських аеропортів, так що втрата транзитного трафіку спочатку не особливо хвилювала Україну.

Як на рейси вплинула пандемія COVID-19

Ситуація змінилася з початком пандемії. Повсюдне закриття кордонів на початку 2020 року миттєво скоротило міжнародні перевезення до мінімальних значень. Внутрішні перевезення в Україні ніколи не були значними, так що українське небо стрімко спорожніло.

Ситуація трохи вирівнялася влітку, коли деякі країни стали пускати до себе українських туристів, але з початком другої хвилі коронавірусу багато рейсів знову опинилися на землі у зв'язку з обмеженнями на в'їзд українських пасажирів до багатьох країн.

При цьому переміщення пасажирів усередині Євросоюзу майже не обмежувалося.

Фото: Влітку 2020 року рейсів стало більше, коли туристи почали літати до курортних країн (РБК-Україна)

Саме тому ми бачимо досить жвавий рух між європейськими аеропортами. На схід від наших кордонів авіація теж відчуває себе досить комфортно, оскільки які-небудь обмеження на переміщення між окремими російськими регіонами відсутні, а розміри території роблять авіатранспорт незамінним для багатьох напрямків.

Україна виявилася "порожнім місцем" на карті Flightradar

В результаті саме Україна, затиснута між європейським і російським ринками, виявилася "порожнім місцем" на карті Flightradar. Крім українських пасажирів, головним постраждалим від ситуації виявився все той же "Украерорух".

Держпідприємство втратило левову частку своїх валютних надходжень і було змушене взяти кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Питання його подальшого виживання і збереження унікального авіадиспетчерського колективу, швидше за все, залежатиме вже не від кількості перельотів, а від розміру державної допомоги.

Фото: Рух між європейськими аеропортами практично завжди - жвавй(pixabay.com)

Щоб хоч якось змінити ситуацію на краще, Україна частково відкриває Сімферопольський район польотної інформації, дозволивши польоти за окремими маршрутами над Чорним Морем. Так, у серпні цього року Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) підтвердило безпеку шести таких маршрутів.

У жовтні Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) прийняла аналогічне рішення. Але чи допоможуть ці заходи повернути літаки в українське небо, ми дізнаємося вже під час наступного літнього сезону.

Чого чекати українським туристам найближчим часом

На жаль, зараз ми спостерігаємо другу хвилю коронавірусу як в Україні, так і в сусідніх країнах. Складно сказати, чи зважаться країни на такі жорсткі обмеження, як навесні. Але вже зрозуміло, що зимовий сезон обіцяє мало хорошого для більшості перевізників. Тому я не чекаю значного підвищення цін на перельоти найближчої зими.

Судячи з усього, авіакомпанії продовжать привертати увагу пасажирів привабливими тарифами, навіть якщо вони будуть збитковими для перевізників. Адже для них буває дешевше літати у відносному збитку, ніж взагалі залишати літаки на землі.

Підвищувати ціни на перельоти авіакомпанії навряд чи будуть найближчим часом. Це, звичайно, хороша новина для туристів. Але чи будуть самі туристи літати так часто, як і раніше, і чи зросте кількість рейсів над українським небом, якщо пандемія COVID-19 продовжиться - це ми зможемо побачити тільки у перспективі.

Нагадаємо, раніше ми аналізували нові правила перельотів, які почали діяти в Україні у листопаді 2020 року.

Також пропонуємо почитати, що буде з цінами на авіаперельоти взимку під час карантинних обмежень.