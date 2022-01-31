Вперше за 60 років: для мандрівників відкриють давню стежку Бутану

Події передували два роки будівельних робіт

Стародавню стежку Бутану відкриють для мандрівників уперше за 60 років, повідомляє CNN Travel.

У країні завершилися відновлювальні роботи на Трансбутанському маршруті. Ця історична стежка завдовжки близько 400 кілометрів відкриється для туристів у березні. Однак наразі Бутан закритий для туризму.

За два роки робіт, упорядковані гірські стежки, відреставровано храми за маршрутом, розчищено місця для стоянок та кемпінгів, укладено договори з місцевими жителями, які зможуть приймати туристів на нічліг. Для гостей буде доступно два маршрути тривалістю 11 або 12 днів.

Маршрут стародавньої стежки Бутану

400-кілометровий маршрут поєднує дев'ять районів, близько 28 місцевих органів влади, один національний парк, а також 400 історичних та культурних об'єктів.

Мандрівники, які подолають всю стежку, перетнуть 18 великих мостів і піднімуться на 10 000 сходинок. Туристи можуть йти пішки або пересуватися гірським велосипедом.

Автори проєкту розробили трекінгові маршрути різної протяжності та складності, які пролягають в екологічно чистій зоні.

"Це громадський проєкт як у його будівництві, так і в експлуатації, який відновить давню культурну ікону та забезпечить паломникам та мандрівникам стійкий досвід із нульовим викидом вуглецю в країні.

"Трансбутанська стежка також відображає філософію країни про загальне національне щастя і дозволить дітям Бутану йти стопами своїх предків", - сказав Сем Бліт, голова Bhutan Canada Foundation, організації-ініціатора реставрації.

Найзахідніша точка стежки — місто Хаа, розташоване неподалік кордону з Тибетом. Найсхідніша точка — Трашиганг, неподалік кордону індійського штату Аруначал-Прадеш.

Мандрівник може пройти всю стежку Бутану за місяць. Проте багатьом туристам, швидше за все, сподобаються коротші її відрізки. Менш складні маршрути розраховані на три, чотири та сім днів.

Багато років шлях був важливим маршрутом буддійського паломництва. Вона була у занепаді до 1960 року, коли в королівстві розгорнули масштабне будівництво доріг.

Фото: Стародавню стежку Бутану відкриють для мандрівників уперше за 60 років (unsplash.com/raimond-klavins)

Король Джигме Кхесар Намг'єл Вангчук, 41-річний монарх Бутану, був рушійною силою відновлення стежки, яка раніше була маршрутом буддійського паломництва, перш ніж занепала, коли Бутан почав будувати дороги в 1960-х роках.

Він відкриє стежку на церемонії у Тронгсі, священному місті у центральній частині Бутану, у березні.

Вартість туру

Влада видаватиме мандрівникам дозволи на право пройти маршрутом. Подавати відповідні заяви можна із квітня.

До пандемії Бутан відвідувало лише кілька тисяч людей щороку.

Прагнучи уникнути надмірного туризму, країна стягує з обов'язкової плати в розмірі 250 доларів на день.

Сума покриває користування наземним транспортом, проживання, харчування та послуги гіда.

Трансбутанська стежка була частиною Великого Шовкового шляху. У місцевих літописах вона вперше згадується в XVI столітті, крім торгового значення маршрут з'єднував дзонги (фортеці-монастирі) на заході Бутану і високо в Гімалаях, також цей маршрут був популярним у паломників.

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