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Впервые за 60 лет: для путешественников откроют древнюю тропу Бутана

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Понедельник 31 января 2022 19:15
Впервые за 60 лет: для путешественников откроют древнюю тропу Бутана Фото: Древнюю тропу Бутана откроют для путешественников (unsplash.com/nihar-modi)
Автор: Евгения Тугушева

Событию предшествовали два года строительных работ

Древнюю тропу Бутана откроют для путешественников впервые за 60 лет, сообщает CNN Travel.

В стране завершились восстановительные работы на Трансбутанском маршруте. Эта историческая тропа протяженностью около 400 километров откроется для туристов в марте. Однако на данный Бутан закрыт для туризма.

За два года работ, приведены в порядок горные тропы, отреставрированы храмы по маршруту, расчищены места для стоянок и кемпингов, заключены договоры с местными жителями, которые смогут принимать туристов на ночлег. Для гостей будет доступно два маршрута продолжительностью 11 или 12 дней.

Маршрут древней тропы Бутана

400-километровый маршрут соединяет девять районов, около 28 местных органов власти, один национальный парк, а также 400 исторических и культурных объектов.

Путешественники, которые одолеют всю тропу, пересекут 18 крупных мостов и поднимутся на 10 000 ступеней. Туристы могут идти пешком или перемещаться на горном велосипеде.

Авторы проекта разработали трекинговые маршруты разной протяженности и сложности, которые пролегают в экологически чистой зоне.

"Это общественный проект как в его строительстве, так и в эксплуатации, который восстановит древнюю культурную икону и обеспечит паломникам и путешественникам устойчивый опыт с нулевым выбросом углерода в стране.

"Трансбутанская тропа также отражает философию страны о всеобщем национальном счастье и позволит детям Бутана идти по стопам своих предков", — сказал Сэм Блит, председатель Bhutan Canada Foundation, организации-инициатора реставрации.

Самая западная точка тропы — город Хаа, расположенный недалеко от границы с Тибетом. Самая восточная точка — Трашиганг, недалеко от границы индийского штата Аруначал-Прадеш.

Путешественник может пройти всю тропу Бутана примерно за месяц. Однако многим туристам, скорее всего, понравятся более короткие ее отрезки. Менее сложные маршруты рассчитаны на три, четыре и семь дней.

Многие годы тропа была важным маршрутом буддийского паломничества. Она пришла в упадок к 1960 году, когда в королевстве развернули масштабное строительство дорог.

Впервые за 60 лет: для путешественников откроют древнюю тропу Бутана

Фото: Древнюю тропу Бутана откроют для путешественников впервые за 60 лет (unsplash.com/raimond-klavins)

Король Джигме Кхесар Намгьел Вангчук, 41-летний монарх Бутана, был движущей силой восстановления тропы, которая раньше была маршрутом буддийского паломничества, прежде чем пришла в упадок, когда Бутан начал строить дороги в 1960-х годах.

Он откроет тропу на церемонии в Тронгсе, священном городе в центральной части Бутана, в марте.

Стоимость тура

Власти будут выдавать путешественникам разрешения на право пройти по маршруту. Подавать соответствующие заявления можно с апреля.

До пандемии Бутан посещало всего несколько тысяч человек ежегодно.

Стремясь избежать чрезмерного туризма, страна взимает с въезжающего обязательную плату в размере 250 долларов в день.

Сумма покрывает пользование наземным транспортом, проживание, питание и услуги гида.

Трансбутанская тропа была частью Великого Шелкового пути. В местных летописях она впервые упоминается в XVI веке, помимо торгового значения маршрут соединял дзонги (крепости-монастыри) на западе Бутана и высоко в Гималаях, также этот маршрут был популярен у паломников.

Напомним, ранее мы писали, что власти Вьетнама изменили правила въезда для иностранцев.

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