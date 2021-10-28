Вперше після 6-річної перерви. Між Шарм-ель-Шейхом та Луксором відновлюють авіаперельоти

Єгипетська авіакомпанія відновлює польоти між Шарм-ель-Шейхом і Луксором після 6-річної перерви. Перший рейс MS 202 компанії EgyptAir вилетів в середу вранці з міжнародного аеропорту Шарм-ель-Шейха в Міжнародний аеропорт Луксора.

Авіасполучення між цими містами відновили вперше з грудня 2015 року, повідомляє видання Egypt Independent.

Як полетіти в Луксор з Шарм-ель-Шейха та скільки коштують квитки

Попередньо планується, що рейси здійснюватимуться раз на тиждень. Частоту польотів можуть збільшити залежно від популярності рейсів і якщо попит на такий маршрут буде високим. Ціна за квитки в обидва боки становить 1 800 єгипетських фунтів (близько 115 доларів).

Відзначається, що сполучення між двома містами відновлюють в рамках спроб єгипетської держави забезпечити "інтегрований туристичний продукт", об'єднуючи пляжний і розважальний туризм з екскурсійним і культурним.

Очікується, що з запуском рейсів мандрівники зможуть відвідати більше одного напрямку під час свого перебування в Єгипті. І, відповідно, залишався в подорожі довше.

Фото: Мечеть в Шарм-ель-Шейху (unsplash.com/omar-ahmed)

"Повторний запуск рейсів збагачує туристичний досвід, пов'язуючи міста долини Нілу з туристичними прибережними містами й розвиває внутрішні рейси між туристичними провінціями", - йдеться у заяві компанії EgyptAir.

Перший рейс за маршрутом вирушив вранці 27 жовтня міжнародного аеропорту Шарм-ель-Шейха. На борту літака перебували 110 туристів і єгиптян. Рейс повернувся ввечері відповідно до туристичних програм для туристів.

У прес-службі зазначають, що це надає мандрівникам можливість насолодитися відвідуванням музеїв і археологічних пам'яток в Луксорі, а також надає їм більше можливостей для знайомства з містом.

Фото: Боїнг 737-800 компанії Egyptair у старій лівреї в аеропорту Франкфурта, 2013 рік (en.wikipedia.org)

До запуску прямих рейсів з Шарм-ель-Шейха в Луксор і назад можна було дістатися тільки з пересадками. Наприклад, один із пропонованих сьогодні рейсів тієї ж компанії здійснюється з пересадкою в Каїрі, а загальний час двох перельотів в один бік займає майже 6 годин.

EgyptAir - флагманський авіаперевізник Єгипту та член Star Alliance (найстарішого з нині існуючих та найбільшого представницького авіаційного альянсу у світі - ред.).

Авіакомпанія була створена у 1932 році. Головний хаб EgyptAir - Міжнародний аеропорт Каїра. Компанія повністю належить єгипетському уряду та здійснює регулярні пасажирські та вантажні перевезення у понад 70 аеропортів Європи, Африки, середнього і Далекого Сходу, США і Канади. Також здійснює внутрішні авіаперевезення.

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