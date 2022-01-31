Повернення шедевру. У Києві показали картину відомого художника, вкрадену під час Другої світової

Картину Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" вивезли нацисти з Дніпра у 1949 році

27 січня 2022 року в Києві на виставковому проєкті "США – Україна. Історія однієї картини. Реституція. Дослідження" у Національному музеї Тараса Шевченка презентували роботу художника Михайла Паніна. Про це повідомляє Ukrainaincognita.com.

Картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" Дніпровського художнього музею, яка була вивезена нацистами з Дніпра 1943 року.

Художник створив картину у 1911 році під час навчання в Петербурзькій академії мистецтв. Завдяки їй Михайло Панін здобув широке визнання. В радянський період художник писав картини на соцреалістичні та революційні теми, а також портрети.

Знахідка у приватному будинку. Як відшукали викрадену картину

2017 року картину знайшли у приватному будинку у США, а наприкінці 2019 року повернули до України. Через неправильне зберігання полотно мало багато пошкоджень і потребувало реставрації.

Реставрація картини стала важливим етапом у сфері співпраці України та США щодо повернення зниклих за часів Другої світової війни культурних цінностей.

У січні 2020 року полотно було презентовано на виставці "Спецвантаж!" у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал" (Київ). Після презентації в Києві картина повернеться до Дніпровського художнього музею.

Фото: В Україну повернули викрадену німцями картину – художника Михайла Паніна (facebook.com/NNDRCU2)

До Другої світової війни картина зберігалася в Дніпропетровському художньому музеї. Її передали до Петербурзької академії мистецтв ще у 1914 році до фонду щойно заснованої Катеринославської картинної галереї.

Під час окупації у 1941–1943 роках пограбували колекцію музею, в тому числі забрали й роботу Паніна. В архіві музею зберігається розписка німецького офіцера на прізвище Тац, який вилучив полотно і ще сім предметів мистецтва з фонду музею 17 липня 1942 року. Їх втраченими назавжди.

2017 році до галереї "Potomack Company" (США) звернулося подружжя Трейсі з Ріджфілда, штат Коннектикут, щоб виставити картину на аукціон. Тоді й з’ясувалось, що це полотно роботи Михайла Паніна, вивезене з окупованого Дніпропетровська.

Родині Трейсі картина дісталася разом із будинком, який вони купили 30 років тому. Про першого власника відомо, що він емігрував до Америки зі Швейцарії одразу після війни.

Михайло Микатович Панін (4 червня 1877, село Протасово — сучасний Сухініцький район Калузької області — 20 грудня 1963, Дніпро) — український радянський живописець, 1951 року — заслужений діяч мистецтв УРСР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на картині знаменитого художника Боттічеллі виявили прихований малюнок.