Возвращение шедевра. В Киеве показали картину известного художника, украденную во время Второй мировой

Картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" вывезли нацисты из Днепра в 1949 году

27 января 2022 года в Киеве на выставочном проекте "США – Украина. История одной картины. Реституция. Исследования" в Национальном музее Тараса Шевченко презентовали работу художника Михаила Панина. Об этом сообщает Ukrainaincognita.com.

Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Днепровского художественного музея, вывезенная нацистами из Днепра 1943 года.

Художник создал картину в 1911 году во время учебы в Петербургской академии искусств. Благодаря ей Михаил Панин получил широкое признание. В советский период художник писал картины на соцреалистические и революционные темы, а также на портреты.

Находка в частном доме. Как обнаружили похищенную картину

2017 картину нашли в частном доме в США, а в конце 2019 вернули в Украину. Из-за неправильного хранения полотно имело много повреждений и нуждалось в реставрации.

Реставрация картины стала важным этапом в сфере сотрудничества Украины и США по возвращению исчезнувших во время Второй мировой войны культурных ценностей.

В январе 2020 года полотно было представлено на выставке "Спецгруз!" в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал" (Киев). После презентации в Киеве картина вернется в Днепровский художественный музей.

Фото: В Украину вернули похищенную немцами картину - художника Михаила Панина (facebook.com/NNDRCU2)

До Второй мировой войны картина хранилась в Днепропетровском художественном музее. Ее передали в Петербургскую академию искусств еще в 1914 году в фонд только что основанной Екатеринославской картинной галереи.

Во время оккупации в 1941–1943 годах ограбили коллекцию музея, в том числе забрали и работу Панина. В архиве музея хранится расписка немецкого офицера по фамилии Тац, изъявшего полотно и еще семь предметов искусства из фонда музея 17 июля 1942 года. Их потеряны навсегда.

В 2017 году в галерею "Potomack Company" (США) обратились супруги Трейси из Риджфилда, штат Коннектикут, чтобы выставить картину на аукцион. Тогда и выяснилось, что это полотно работы Михаила Панина, вывезенное из оккупированного Днепропетровска.

Семье Трейс картина досталась вместе с домом, который они купили 30 лет назад. О первом владельце известно, что он эмигрировал в Америку из Швейцарии сразу после войны.

Михаил Микатович Панин (4 июня 1877, село Протасово – современный Сухиницкий район Калужской области – 20 декабря 1963, Днепр) – украинский советский живописец, в 1951 году – заслуженный деятель искусств УССР.

Напомним, ранее мы писали, что на картине знаменитого художника Боттичелли обнаружили скрытый рисунок.