ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возвращение шедевра. В Киеве показали картину известного художника, украденную во время Второй мировой

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 18:11
Возвращение шедевра. В Киеве показали картину известного художника, украденную во время Второй мировой Фото: В Киеве на выставочном проекте презентовали работу художника Михаила Панина (artem-zhukov)
Автор: Евгения Тугушева

Картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" вывезли нацисты из Днепра в 1949 году

27 января 2022 года в Киеве на выставочном проекте "США – Украина. История одной картины. Реституция. Исследования" в Национальном музее Тараса Шевченко презентовали работу художника Михаила Панина. Об этом сообщает Ukrainaincognita.com.

Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Днепровского художественного музея, вывезенная нацистами из Днепра 1943 года.

Художник создал картину в 1911 году во время учебы в Петербургской академии искусств. Благодаря ей Михаил Панин получил широкое признание. В советский период художник писал картины на соцреалистические и революционные темы, а также на портреты.

Находка в частном доме. Как обнаружили похищенную картину

2017 картину нашли в частном доме в США, а в конце 2019 вернули в Украину. Из-за неправильного хранения полотно имело много повреждений и нуждалось в реставрации.

Реставрация картины стала важным этапом в сфере сотрудничества Украины и США по возвращению исчезнувших во время Второй мировой войны культурных ценностей.

В январе 2020 года полотно было представлено на выставке "Спецгруз!" в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал" (Киев). После презентации в Киеве картина вернется в Днепровский художественный музей.

Возвращение шедевра. В Киеве показали картину известного художника, украденную во время Второй мировой

Фото: В Украину вернули похищенную немцами картину - художника Михаила Панина (facebook.com/NNDRCU2)

До Второй мировой войны картина хранилась в Днепропетровском художественном музее. Ее передали в Петербургскую академию искусств еще в 1914 году в фонд только что основанной Екатеринославской картинной галереи.

Во время оккупации в 1941–1943 годах ограбили коллекцию музея, в том числе забрали и работу Панина. В архиве музея хранится расписка немецкого офицера по фамилии Тац, изъявшего полотно и еще семь предметов искусства из фонда музея 17 июля 1942 года. Их потеряны навсегда.

В 2017 году в галерею "Potomack Company" (США) обратились супруги Трейси из Риджфилда, штат Коннектикут, чтобы выставить картину на аукцион. Тогда и выяснилось, что это полотно работы Михаила Панина, вывезенное из оккупированного Днепропетровска.

Семье Трейс картина досталась вместе с домом, который они купили 30 лет назад. О первом владельце известно, что он эмигрировал в Америку из Швейцарии сразу после войны.

Михаил Микатович Панин (4 июня 1877, село Протасово – современный Сухиницкий район Калужской области – 20 декабря 1963, Днепр) – украинский советский живописец, в 1951 году – заслуженный деятель искусств УССР.

Напомним, ранее мы писали, что на картине знаменитого художника Боттичелли обнаружили скрытый рисунок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения