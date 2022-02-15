ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повернення свята. Після двох років пандемії у Венеції відкрився легендарний карнавал

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 19:35
Повернення свята. Після двох років пандемії у Венеції відкрився легендарний карнавал Фото: У Венеції відкрився легендарний карнавал (GettyImages)
Автор: Євгенія Тугушева

На захід прибуло близько 80 тисяч осіб та 32 тисячі іноземних туристів

У Венеції вперше за два роки відкрився легендарний карнавал.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Euronews.com.

У 2020 та 2021 роках фестивалі не проводили через пандемію коронавірусу. Цього року Венеціанський карнавал проходить від 12 лютого до 1 березня 2022 року, завершуючи римсько-католицький період Великого посту.

Італійська влада скасувала зобов'язання носити маски на відкритому повітрі.

У суботу на площу Сан-Марко вийшли венеціанці та туристи, змінивши хірургічні маски на карнавальні та одягнувшись у яскраві костюми, щоб відзначити початок знаменитого Венеціанського карнавалу.

Однак деякі з найочікуваніших атракціонів, такі як "Політ ангела" та конкурс карнавальних костюмів у Венеції, цього року було скасовано.

Повернення свята. Після двох років пандемії у Венеції відкрився легендарний карнавал

Повернення свята. Після двох років пандемії у Венеції відкрився легендарний карнавал

Фото: На карнавал прибуло 32 тисячі іноземних туристів (GettyImages)

За даними місцевих ЗМІ, на захід прибули близько 80 тисяч осіб, у тому числі 32 тисячі іноземних туристів.

Це невелика ознака відновлення місцевого туризму в місті, яке все ще намагається оговтатися від пандемії, і кількість відвідувачів була набагато меншою, ніж на попередніх карнавалах.

Фото: У Венеції вперше за два роки відкрився легендарний карнавал (GettyImages)

Скільки коштують екскурсії під час карнавалу

Під час карнавалу для гостей проводять різноманітні екскурсії, вечірки та вечері. Вартість деяких із них:

  • Венеціанський карнавальний бал "Скляні туфельки" (The Glass Slippers) на острові Мурано — від 110 євро;
  • 30-хвилинна приватна екскурсія на гондолі коштує — 85 євро;
  • вечірка на борту венеціанської галери — від 110 євро;
  • офіційна вечеря-шоу та бал Венеціанського карнавалу 2022 — 500 євро.

Традиції знаменитого карнавалу

Традиція карнавалу зародилася у Венеції у XI столітті. Венеціанський карнавал, традиція проведення якого має 900-річну історію, вважається найбільш елегантним, загадковим та вишуканим у світі.

Венеціанський карнавал (італ. Carnevale di Venezia) — традиційний карнавал, який щорічно проходить в італійському місті Венеція на тиждень перед великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня.

Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами та виставами акторів. Неодмінна умова учасників — носіння масок і яскравих костюмів.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких містах після пандемії хочуть бачити менше туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору