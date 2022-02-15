Повернення свята. Після двох років пандемії у Венеції відкрився легендарний карнавал

На захід прибуло близько 80 тисяч осіб та 32 тисячі іноземних туристів

У Венеції вперше за два роки відкрився легендарний карнавал.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Euronews.com.

У 2020 та 2021 роках фестивалі не проводили через пандемію коронавірусу. Цього року Венеціанський карнавал проходить від 12 лютого до 1 березня 2022 року, завершуючи римсько-католицький період Великого посту.

Італійська влада скасувала зобов'язання носити маски на відкритому повітрі.

У суботу на площу Сан-Марко вийшли венеціанці та туристи, змінивши хірургічні маски на карнавальні та одягнувшись у яскраві костюми, щоб відзначити початок знаменитого Венеціанського карнавалу.

Однак деякі з найочікуваніших атракціонів, такі як "Політ ангела" та конкурс карнавальних костюмів у Венеції, цього року було скасовано.

Фото: На карнавал прибуло 32 тисячі іноземних туристів (GettyImages)

За даними місцевих ЗМІ, на захід прибули близько 80 тисяч осіб, у тому числі 32 тисячі іноземних туристів.

Це невелика ознака відновлення місцевого туризму в місті, яке все ще намагається оговтатися від пандемії, і кількість відвідувачів була набагато меншою, ніж на попередніх карнавалах.

Фото: У Венеції вперше за два роки відкрився легендарний карнавал (GettyImages)

Скільки коштують екскурсії під час карнавалу

Під час карнавалу для гостей проводять різноманітні екскурсії, вечірки та вечері. Вартість деяких із них:

Венеціанський карнавальний бал "Скляні туфельки" (The Glass Slippers) на острові Мурано — від 110 євро;

30-хвилинна приватна екскурсія на гондолі коштує — 85 євро;

вечірка на борту венеціанської галери — від 110 євро;

офіційна вечеря-шоу та бал Венеціанського карнавалу 2022 — 500 євро.

Традиції знаменитого карнавалу

Традиція карнавалу зародилася у Венеції у XI столітті. Венеціанський карнавал, традиція проведення якого має 900-річну історію, вважається найбільш елегантним, загадковим та вишуканим у світі.

Венеціанський карнавал (італ. Carnevale di Venezia) — традиційний карнавал, який щорічно проходить в італійському місті Венеція на тиждень перед великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня.

Це костюмоване свято з урочистою ходою, виступами та виставами акторів. Неодмінна умова учасників — носіння масок і яскравих костюмів.

Нагадаємо, раніше ми писали, у яких містах після пандемії хочуть бачити менше туристів.