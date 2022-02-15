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Возвращение праздника. После двух лет пандемии в Венеции открылся легендарный карнавал

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Вторник 15 февраля 2022 19:35
Возвращение праздника. После двух лет пандемии в Венеции открылся легендарный карнавал Фото: В Венеции открылся легендарный карнавал (GettyImages)
Автор: Евгения Тугушева

На мероприятие прибыло около 80 тысяч человек и 32 тысячи иностранных туристов

В Венеции впервые за два года открылся легендарный карнавал.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Euronews.com.

В 2020 и 2021 фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В этом году Венецианский карнавал проходит с 12 февраля по 1 марта 2022 года, завершая римско-католический период Великого поста.

Итальянские власти отменили обязательство носить маски на открытом воздухе.

В субботу на площадь Сан-Марко вышли венецианцы и туристы, сменив хирургические маски на карнавальные и оделись в яркие костюмы, чтобы отметить начало знаменитого Венецианского карнавала.

Однако некоторые из самых ожидаемых аттракционов, такие как "Полет ангела" и конкурс карнавальных костюмов в Венеции, в этом году были отменены.

Возвращение праздника. После двух лет пандемии в Венеции открылся легендарный карнавалВозвращение праздника. После двух лет пандемии в Венеции открылся легендарный карнавал

Фото: На карнавал прибыло 32 тысячи иностранных туристов (GettyImages)

По данным местных СМИ, на мероприятие прибыли около 80 тысяч человек, в том числе 32 тысячи иностранных туристов.

Это небольшой признак восстановления местного туризма в городе, который все еще пытается оправиться от пандемии, и количество посетителей было намного меньше, чем на предыдущих карнавалах.

Фото: В Венеции впервые за два года открылся легендарный карнавал (GettyImages)

Сколько стоят экскурсии во время карнавала

Во время карнавала для гостей проводят разнообразные экскурсии, вечеринки и ужины. Стоимость некоторых из них:

  • Венецианский карнавальный бал "Стеклянные туфельки" (The Glass Slippers) на острове Мурано — от 110 евро;
  • 30-минутная частная экскурсия на гондоле стоит — 85 евро;
  • вечеринка на борту венецианской галеры — от 110 евро;
  • официальный ужин-шоу и бал Венецианского карнавала 2022 — 500 евро.

Традиции знаменитого карнавала

Традиция карнавала зародилась в Венеции в ХI веке. Венецианский карнавал, традиция проведения которого имеет 900-летнюю историю, считается наиболее элегантным, загадочным и изысканным в мире.

Венецианский карнавал (итал. Carnevale di Venezia) — традиционный карнавал, который ежегодно проходит в итальянском городе Венеция в неделю перед великим постом и заканчивается за 40 дней до Пасхи.

Это костюмированный праздник с торжественным шествием, выступлениями и спектаклями актеров. Неотъемлемый атрибутом участников — ношение масок и ярких костюмов.

Напомним, ранее мы писали, в каких городах после пандемии хотят видеть меньше туристов.

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