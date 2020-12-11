Повітряні кулі, храми і скелі: чим цікаві екскурсії у Каппадокії взимку

Одне з найкрасивіших місць в Туреччині – Каппадокія. Це назва цілого регіону, а туристам тут цікаві найбільше долини з вулканічних порід, а також печерні храми і монастирі, створені першими християнами під час гонінь римлян. Багатоярусні підземні міста тягнуться на кілометри під землею.

Рельєф місцевості створено могутніми вулканами Хасан і Ерджієс – помилуватися дивовижними формами і вгадати в них знайомі образи можна в численних долинах.

А ще це місце, куди приїжджають, щоб пройтися популярним пішохідним маршрутом по долинах. У грудні вдень в Каппадокії ще зберігається плюсова температура, і снігу немає.

Фото: Містечко Гьореме (pixabay.com)

Храми та монастирі

Музей Гьореме – найвідоміший монастирський комплекс у скелях, який складається з 10 храмів 9-11 століття, побудованих у візантійському стилі. Дівочий монастир на вході закритий через те, що перебуває в небезпечному стані. Зате можна відвідати Церкву Святого Василя, названого на честь архієпископа, який жив у 4 столітті.

Поруч знаходиться маленька Яблучна церква і церква зі змією – за мотивами фрески. Також туристи відвідують церкву Святої Варвари і Темну церкву, в якій колись був голубник. Крім храмів, можна оглянути трапезні і келії, щоб відчути атмосферу побуту тих часів.

Зельва – це підземне місто-монастир, який частково закритий через аварійний стан. В долині Зельва знаходяться більше десяти церков, які в цій місцині почали будувати християни з 11 століття. Добре збереглися три храми: Рибна церква, Оленяча церква і Церква виноградних грон. Ці святині уособлюють період "іконоборства" – стіни прикрашені візерунками, а не ликами святих.

Фото: Фортеця Ухчісар (pixabay.com)

В густонаселеному селищі Ухчісар неподалік від Гьореме знаходиться 60-метрова скеля з фортецею всередині. Шість століть тому у фортеці з тунелями і оселями проживали до 3000 чоловік. Зараз у селищі можна також долучитися до сучасної культури Туреччини.

Долини і скелі

Долина кинджалів знаходиться біля селища Гьореме і Музею Гьореме просто неба. Таку назву місцевість отримала завдяки скелям із гострими краями. Під час екскурсії можна побачити глибокі ущелини і печери. Є і традиційні для цієї місцевості пам'ятки – старовинні церкви із фресками. "Родзинка" долини – дерева, прикрашені глечиками, сувенірами-очима або стрічками.

Фото: Дерева з сувенірами (pixabay.com)

Особливий інтерес для мандрівників складає долина Деврент. Її ще називають Долиною Фантазій (або звірів). Побачити тварин можна, якщо милуватися скелями, як хмарами. Мандрівники знаходили в цій долині "дельфінів", "лева", "змію", "бабусю з дитиною", "Діву Марію". Найвідоміша фігура "кам'яного зоопарку" – верблюд. Туристи з задоволенням деруться на спину "тварини" і фотографуються між горбами.

Навіть ті, хто не володіє яскравою фантазією і буде бачити в каменях тільки шматки породи, залишиться під враженням від інопланетного ландшафту місцевості.

Фото: "Верблюд" в долині Девлент (pixabay.com)

Долина Пашабаг відома "димарями" – скельними утвореннями, що нагадують конуси або гриби. У них були облаштовані одиночні келії ченців. У цій долині знаходиться Церква Святого Симеона в "конусі" з трьома вершинами. За легендою, тут святий жив і творив чудеса, а також похований.

Долина Кохання схожа на долину з "димарями", тільки вулканічна порода утворила на цій місцевості фігури, які туристи одноголосно асоціюють з чоловічим органом. Звідси походить і сама назва локації, і переказ про те, що діти, зачаті в цій долині, виростуть здоровими і сильними.

Фото: Скелі у Долині кохання (pixabay.com)

Долина-каньйон Іхлара – це ущелина серед вулканичеких скель, довжиною до 15 км. Під час походу по маршруту мандрівники зустрічають кілька скельних церков та різну рослинність на березі річечки. А також кафе і лавки для втомлених подорожніх. Є і видовий камінь, який "майже падає".

У Голубиній долині можна побачити сотні голубів, в Рожевій – "будиночки фей" і вулканічну породу рожевого кольору, Червона долина має червоний колір.

Повітряні кулі

Щоранку над околицями Ухчісара в небо здіймаютья десятки повітряних куль - незабутнє видовище, яке стало "візитною карткою" Каппадокії. За дійством спостерігають туристи з усього світу, розташувавшись на панорамних дахах готелів.

Щоб аеростати піднімалися в небо з туристами, їх власники отримують дозвіл у турецькій авіаслужбі – розвага доступна тільки в гарну погоду. Адже в характеристиках польоту відіграє роль вітер і температура повітря.

Фото: Екскурсія на повітряній кулі (pixabay.com)

У великі кошики може вміститися до 20 туристів. Такі повітряні кулі більш стійкі під час вітряної погоди. Взимку польоти починаються з 6 ранку, в більш теплі місяці року – раніше.

Політ над казковою долиною з химерними скельними утвореннями і печерними містами займає приблизно годину. В цей час туристів фотографують або ведуть відеозйомку. Особливо гарні кадри на пам'ять отримують романтичні пари.

Вартість екскурсії у небі - приблизно 100-200 доларів з людини у великій групі. Якщо політ замовляє пара тільки для себе, такий сюрприз може коштувати до 500 доларів з людини. Послугу можна замовити через безліч турагентств на місці або ж під час бронювання екскурсійного туру в Україні.

Фото: На світанку в Каппадокії злітають сотні куль (pixabay.com)

До речі, зимові екскурсії в Каппадокії можна відмінно поєднати з гірськолижним відпочинком у Кайсері, куди взимку можна дістатися прямим рейсом з України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гірськолижні курорти Чорногорії стануть доступнішими для українських туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали про тонкощі відпочинку на молодому гірськолижному курорті Туреччини - Кайсері.