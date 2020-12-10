Замість тривалих перельотів: гірськолижні курорти стануть доступнішими для українських туристів

Фото: Гірськолижний курорт (montenegrofortravellers.com)

Полетіти без пересадок в Чорногорію тепер можна в будь-яку пору року

Балканська країна стала ще доступнішою для відпочинку для українців у тому числі і в зимовий час. З України в Чорногорію запустилися регулярні прямі рейси. Раніше в цю країну безпосередньо можна було долетіти тільки чартерами під час пляжного сезону.

З 1 грудня у столиці Чорногорії запустили регулярні рейси двічі на тиждень. Рейси в Подгоріцу з Києва запустила авіакомпанія Windrose Airlines.

Полетіти в Чорногорію можна у вівторок та суботу за ціною 220-270 євро в обидва кінці. У вартість квитка входить провезення багажу до 23 кг.

Фото: Національний парк Дурмітор (montenegrofortravellers.com)

"Для Чорногорії важливі українські туристи"

Запуск регулярних цілорічних рейсів - це прорив у відносинах між Чорногорією та Україною, який готувався кілька років, каже в коментарі РБК-Україна Тетяна Колесніченко, Президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM.

"Два в одному: тепер можна спокійно і надійно полетіти в будь-який час року, що відкриває можливість туризму в зимовий період, а також осінньо-весняний сезони, і сприяє розвитку бізнес-зв'язків і культурної дипломатії між нашими країнами", - зазначає експерт.

До цього прямі рейси з України здійснювалися тільки з травня по вересень. А в інші місяці пасажири літали стикувальними рейсами, що займало 8-10 годин.

Фото: В Чорногорію можна буде літати двічі на тиждень (прес-служба ADRUM)

"В період коронавірусу цей час збільшилася ще на кілька годин, а також зросли додаткові ризики для здоров'я. Зараз всього за 2 години 15 хвилин долається відстань до 1200 кілометрів між Києвом і Подгорицею", - додає фахівець.

Вона зазначає, що для Чорногорії важливі українські туристи, які вперше зможуть відкрити для себе цю Балканську країну як зимовий курорт, а також насолодитися її красою восени та навесні.

Фото: Гірськолижний курорт Жабляк (seetheworld.top)

Чим для туристів цікава Чорногорія взимку

Українські туристи в цьому сезоні можуть оцінити гірськолижні курорти Чорногорії. Найпопулярніше місце – гірський масив Дурмітор в 150 км на північ від Подгоріци.

Цей національний парк внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На території майже 400 квадратних кілометрів розташовані понад 20 вершин висотою понад 2200 м, 18 льодовикових озер, понад 700 джерел.

У Дурмиторі прокладені траси різної складності для лижників з різним досвідом і школи катання на лижах і сноуборді. Товщина снігу в курортній частині досягає 1,2 м з грудня до кінця березня.

Піднятися на траси можна за допомогою підйомників від центру гірськолижного курорту – міста Жабляк, який розташований на висоті 1,5 км над рівнем моря. Там розташовано чимало маленьких готелів і вілл.

Ще один дуже популярний гірськолижний курорт знаходиться в 70 км від столиці – Колашин. Гірськолижний центр Біеласіца-Езеріне розташований в 10 км від Колашина. Це місце назвали "незайманою Швейцарією". Цей курорт підходить для новачків – траси прокладені по пологим схилам.

Фото: Термальні джерела є неподалік від Дурмитора (pixabay.com)

Гарячі джерела

Також у Чорногорії можна оздоровлюватися на бальнеологічних курортах з термальними джерелами. Наприклад, гаряче джерело Іліджа знаходиться в Ігало поблизу від національного природного парку Дурмітор, за шість кілометрів від місця, де річка Синьца впадає в річку Комарніца. У Іліджі вода виходить на поверхню з температурою від 26 до 36 градусів. Купатися в таких термах приємно і взимку.

Джерела міста Улцинь. В цьому районі знаходяться кілька теплих джерел з температурою води вище 20 градусів. У них також можна купатися і відпочивати в холодну пору року. Джерела називаються "Старе місто", "Валданос", "Орашац".

Бієло-Полє. Біля міста Бієло-Полє відомо близько 25 мінеральних джерел. Одне з найбільш відомих термальних джерел – "Чеоче". Температура води в ньому – близько 27 градусів взимку. Перший в Чорногорії завод з розливу мінеральних вод був побудований саме на цьому джерелі в 1984 році.

До слова, для поїздки в Чорногорію українцям не потрібно здавати тест, а от після повернення в Україну – доведеться. Чорногорія знаходиться в "червоному" списку українського МОЗ за кількості активних випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про тонкощі відпочинку на молодому гірськолижному курорті Туреччини - Кайсері.

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