Повітряні кулі, дельфіни і яхти: в Єгипті показали, чим дивуватимуть туристів в 2022 році

Міністерство туризму і старожитностей розпочало кампанію в соцмережах

Туризм в Єгипті швидкими темпами повертається до допандемійних туристичних

потоків. Влада країни прикладає максимум зусиль, щоб залучити і утримати якомога більше мандрівників з різних країн.

Цього року Міністерство туризму і старожитностей представило нову кампанію з просування в інтернеті зимового відпочинку в країні - "Сонячне Різдво". У список країн, де буде рекламуватися відпочинок в Єгипті, потрапили країни Західної Європи та Україна, повідомляє Egypt Independent.

На кадрах промо-відео - активний відпочинок туристів: танці на пляжі, водні види спорту та екскурсії до найяскравіших пам'яток.

Красу Єгипту покажуть у популярних соцмережах

Запуск електронної кампанії на різних платформах соціальних мереж з просування відпочинку на зимовий сезон 2022 року в Єгипті збігається зі святкуванням Нового року та Різдва.

Відео: Промо-ролик "Сонячне Різдво" (youtube.com/Experience Egypt)

Популяризація туристичних локацій буде проходити в деяких країнах, щоб залучити туристів з цих ринків: Великобританія, Німеччина, Україна, Італія, Франція, Росія і США, повідомили в Міністерстві туризму і старожитностей.

Кампанія також спрямована на активізацію внутрішнього туризму і залучення єгиптян до проведення новорічних і різдвяних свят на єгипетських курортах, пояснив генеральний директор Управління з розвитку туризму Єгипту Амр аль-Каді.

Потенційним туристам покажуть короткометражний фільм про Єгипет: найпривабливіші археологічні та природні локації, а також атмосферу свята на курортах: яскраве сонце, чарівдиві пейзажі, стародавні єгипетські історичні місця, розвинену туристичну інфраструктуру, різноманітні заходи та активності.

Фото: Курорт Хургада (pixabay.com)

Кампанія була запущена на веб-сайтах і платформах соціальних мереж, які найбільш поширені в цих країнах, включаючи Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, tiktok. Реклама спрямована на види відпочинку, які поєднують пляжний і культурний туризм.

Заступник міністра туризму і старожитностей Ламія Камел заявила, що кількість користувачів інтернету в усьому світі зростає, тому такі кампанії в соцмережах стають більш ефективними.

"Ми з'ясували, що сторінки в соціальних мережах є невід'ємною частиною обміну контентом і наснаги мандрівників на відкриття Єгипту", - зазначила керівник міжнародної кампанії Управління з просування туризму Єгипту Сюзан Мостафа.

Тому в соцмережах поширюватимуть не тільки відеоролик, а й також фотографії та тексти, що промотують Єгипет.

Фото: В Єгипет запрошують любителів активного відпочинку (unsplash.com/peggy-anke)

Як рекламували Єгипет в минулому році

Рік тому в Єгипті зняли кліп-привітання з новим 2021 роком. Відео рекламувало найвідоміші локації країни.

Композицію пісні "Єгипет, країна краси" виконала відома єгипетська співачка Шерін Абдель Вахаб.

У ролику були показані особливості відпочинку в Єгипті і його туристичні пам'ятки: пляжі, мальовничі види природи і відомі археологічні локації країни.

Тоді влада заявляла, що збирається зробити ставки на культурний туризм. У 2021 році їй це вдалося. Тільки дві масштабні акції, які транслювалися на весь світ - Парад фараонів у квітні і відкриття Алеї сфінксів у листопаді - залучили величезну кількість іноземних туристів в країну.

Нагадаємо, в Єгипті відновлюють круїзи до знаменитих локацій.

Також ми розповідали про ціни на новорічні тури в популярні спекотні країни.