Повітряні екскурсії: нова незвична послуга дивує туристів

Національна авіакомпанія Індії "Ейр Індія" оголосила про плани запустити "польоти в нікуди", які вже випробувані в інших країнах і користуються великим попитом.

Такий "хід" розрахований на тих туристів, кому вже несила сидіти вдома через карантинні обмеження на поїздки. Літак за маршрутом "в нікуди" буде злітати і сідати в тому самому аеропорту, повідомляє видання Hindustan Times.

У авіакомпанії повідомили, що ці "мальовничі розважальні польоти будуть представляти із себе низкополітні експедиції, які дадуть пасажирам можливість здійснити повітряний тур знаменитим місцями Індії".

Фото: Тадж-Махал з висоти пташиного польоту (planetofhotels.com)

Для тих, хто втомився сидіти вдома

У Індії навесні було оголошено один з найжорсткіших локдаунів у світі, і досі транспортне сполучення навіть всередині країни дозволено не у всіх штатах. Небо Індії також залишається закритим для міжнародних рейсів. Нові незвичні польоти призначені для людей, які втомилися від "монотонності" під час карантину, пояснюють в авіакомпанії.

Чи літатимуть літаки над Тадж-Махалом, поки що невідомо.

"Низькополітні експедиції дозволять пасажирам зробити повітряний тур по відомим місцям Індії. Ці місця будуть ще обговорюватися, як і ціни, і інші умови", - повідомили в прес-службі "Air India".

У авіакомпанії апелюють до кількох міжнародних досліджень про ризик поширення COVID-19 на борту літака. У результатах цих наукових робіт йдеться, що ризик заразитися на борту існує, проте він зведений до мінімуму завдяки циркуляції та фільтрації повітря, а тим більше – за умови носіння масок і дотримання норм інфекційного контролю.

Фото: Гора Улуру (pixabay.com)

Величезний попит в інших країнах

До речі, ідею "сценічних польотів" в "Air India" запозичили в авіакомпаніях "Qantas Airways" і "Royal Brunei Airlines".

У найбільшій авіакомпанії Австралії "Qantas Airways" запустили семигодинні рейси з оглядом найкрасивіших туристичних напрямків – наприклад, Великого Бар'єрного рифу і Сіднейської гавані, гори Улуру і пляжу Бондай.

Екскурсії проведуть на борту Боїнга 787 Dreamliner, який відомий великими вікнами, і призначений для міжконтинентальних перельотів. В польоті обіцяють несподівані зустрічі зі знаменитостями.

Рейс запланований на 10 жовтня, але квитки на нього були розкуплені протягом перших 10 хвилин. Їхня ціна склала від 566 до 2734 доларів.

Фото: Сіднейська гавань (pixabay.com)

Сценічні польоти вже провели тайванські авіалінії "EVA Air" і "StarLux Airlines" (квитки розкупили за 5 хвилин) у серпні та вересні, японська авіакомпанія All Nipon Airway" (ANA) провела півторагодинний політ для 300 пасажирів. З жовтня "польоти в нікуди" планують проводити і "Singapore Airlines".

Очевидно, що все більше авіакомпаній будуть запускати повітряні тури з метою задіяти флот, який був вимушено зупинений через карантин. В Україні на такий туризм, швидше за все, масового попиту не виникне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні проведуть десятки безкоштовних екскурсій.

Також ми повідомляли, куди можна полетіти у відпустку восени.