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Повітряні екскурсії: нова незвична послуга дивує туристів

П'ятниця 25 вересня 2020 16:33
Повітряні екскурсії: нова незвична послуга дивує туристів
Фото: Літак авіакомпанії "Quantas Airways" (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанії пропонують під час карантину полетіти "в нікуди"

Національна авіакомпанія Індії "Ейр Індія" оголосила про плани запустити "польоти в нікуди", які вже випробувані в інших країнах і користуються великим попитом.

Такий "хід" розрахований на тих туристів, кому вже несила сидіти вдома через карантинні обмеження на поїздки. Літак за маршрутом "в нікуди" буде злітати і сідати в тому самому аеропорту, повідомляє видання Hindustan Times.

У авіакомпанії повідомили, що ці "мальовничі розважальні польоти будуть представляти із себе низкополітні експедиції, які дадуть пасажирам можливість здійснити повітряний тур знаменитим місцями Індії".

Повітряні екскурсії: нова незвична послуга дивує туристівФото: Тадж-Махал з висоти пташиного польоту (planetofhotels.com)

Для тих, хто втомився сидіти вдома

У Індії навесні було оголошено один з найжорсткіших локдаунів у світі, і досі транспортне сполучення навіть всередині країни дозволено не у всіх штатах. Небо Індії також залишається закритим для міжнародних рейсів. Нові незвичні польоти призначені для людей, які втомилися від "монотонності" під час карантину, пояснюють в авіакомпанії.

Чи літатимуть літаки над Тадж-Махалом, поки що невідомо.

"Низькополітні експедиції дозволять пасажирам зробити повітряний тур по відомим місцям Індії. Ці місця будуть ще обговорюватися, як і ціни, і інші умови", - повідомили в прес-службі "Air India".

У авіакомпанії апелюють до кількох міжнародних досліджень про ризик поширення COVID-19 на борту літака. У результатах цих наукових робіт йдеться, що ризик заразитися на борту існує, проте він зведений до мінімуму завдяки циркуляції та фільтрації повітря, а тим більше – за умови носіння масок і дотримання норм інфекційного контролю.

Повітряні екскурсії: нова незвична послуга дивує туристівФото: Гора Улуру (pixabay.com)

Величезний попит в інших країнах

До речі, ідею "сценічних польотів" в "Air India" запозичили в авіакомпаніях "Qantas Airways" і "Royal Brunei Airlines".

У найбільшій авіакомпанії Австралії "Qantas Airways" запустили семигодинні рейси з оглядом найкрасивіших туристичних напрямків – наприклад, Великого Бар'єрного рифу і Сіднейської гавані, гори Улуру і пляжу Бондай.

Екскурсії проведуть на борту Боїнга 787 Dreamliner, який відомий великими вікнами, і призначений для міжконтинентальних перельотів. В польоті обіцяють несподівані зустрічі зі знаменитостями.

Рейс запланований на 10 жовтня, але квитки на нього були розкуплені протягом перших 10 хвилин. Їхня ціна склала від 566 до 2734 доларів.

Повітряні екскурсії: нова незвична послуга дивує туристівФото: Сіднейська гавань (pixabay.com)

Сценічні польоти вже провели тайванські авіалінії "EVA Air" і "StarLux Airlines" (квитки розкупили за 5 хвилин) у серпні та вересні, японська авіакомпанія All Nipon Airway" (ANA) провела півторагодинний політ для 300 пасажирів. З жовтня "польоти в нікуди" планують проводити і "Singapore Airlines".

Очевидно, що все більше авіакомпаній будуть запускати повітряні тури з метою задіяти флот, який був вимушено зупинений через карантин. В Україні на такий туризм, швидше за все, масового попиту не виникне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні проведуть десятки безкоштовних екскурсій.

Також ми повідомляли, куди можна полетіти у відпустку восени.

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