Воздушные экскурсии: новая необычная услуга удивляет туристов

Фото: Самолет авиакомпании "Quantas Airways" (pixabay.com)

Авиакомпании предлагают во время карантина полететь "в никуда"

Национальная авиакомпания Индии "Ейр Индия" объявила о планах запустить "полеты в никуда", которые уже опробованы в других странах и пользуются большой популярностью.

Такой "ход" рассчитан на тех туристов, кому уже невмоготу сидеть дома из-за карантинных ограничений на поездки. Самолет с маршрутом "в никуда" будет взлетать и садиться в том самом аэропорту, сообщает издание Hindustan Times.

В авиакомпании сообщили, что эти "живописные увеселительные полеты будут представлять из себя низколетящие экспедиции, которые дадут пассажирам возможность совершить воздушный тур по знаменитым местам Индии".

Фото: Тадж-Махал с высоты птичьего полета (planetofhotels.com)

Для тех, кто устал сидеть дома

В Индии весной был объявлен один из самых жестких локдаунов в мире, и до сих пор транспортное сообщение даже внутри страны разрешено не во всех штатах. Небо Индии также остается закрытым для международных рейсов. Новые необычные полеты предназначены для людей, которые устали от "монотонности" во время карантина, объясняют в авиакомпании.

Будут ли летать самолеты над Тадж-Махалом, пока неизвестно.

"Низколетящие экспедиции позволят пассажирам совершить воздушный тур по известным местам Индии. Эти места будут еще обсуждаться, как и цены, и другие условия", - сообщили в пресс-службе "Air India".

В авиакомпании апеллируют к нескольким международным исследованиям о риске распространения COVID-19 на борту самолета. В результатах этих научных работ говорится, что риск заразиться на борту существует, однако он сведен к минимуму благодаря циркуляции и фильтрации воздуха, а тем более – при ношении масок и соблюдении норм инфекционного контроля.

Фото: Гора Улуру (pixabay.com)

Огромный спрос в других странах

К слову, идею "сценических полетов" в "Air India" позаимствовали в авиакомпаниях "Qantas Airways" и "Royal Brunei Airlines".

В самой большой авиакомпании Австралии "Qantas Airways" запустили семичасовые рейсы с обзором самых красивых туристических направлений – например, Большого Барьерного рифа и Сиднейской гавани, горы Улуру и пляжа Бондай.

Экскурсии проведут на борту Боинга 787 Dreamliner, который известен большими окнами, и предназначен для межконтинентальных перелетов. В полете обещают неожиданные встречи со знаменитостями.

Рейс запланирован на 10 октября, но билеты на него были раскуплены в течении первых 10 минут. Их цена составила от 566 до 2734 долларов.

Фото: Сиднейская гавань (pixabay.com)

Сценические полеты уже провели тайванские авиалинии "EVA Air" и "StarLux Airlines" (билеты раскупили за 5 минут) в августе и сентябре, японская авиакомпания "All Nipon Airway" (ANA) провела полуторачасовой полет для 300 пассажиров. С октября "полеты в никуда" планируют проводить и "Singapore Airlines".

Очевидно, что все больше авиакомпаний будут запускать воздушные туры с целью задействовать флот, который был вынужденно остановлен из-за карантина. В Украине на такой туризм, скорее всего, массового спроса не возникнет.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине проведут десятки бесплатных экскурсий.

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